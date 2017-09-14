ДеПо: тернопольские рестораторы «вернули» Крым и «отжали» Кубань Для того чтобы «утереть нос москалям», организаторы фестиваля сала и самогона в украинском Тернополе сняли видеоролик-приглашение на мероприятие. Как пишет портал «ДеПо», по сюжету видео, украинские националисты выкладывают на столе из сала карту Украины, на территории которой находится не только Крым, но и Кубань. 14 сентября 2017 ДеПо

ДеПо: Новая прическа Тимошенко не сулит Яценюку ничего хорошего Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в очередной раз сменила имидж - расплела свою фирменную косу и надела очки. Как пишет портал «ДеПо», изменение прически Тимошенко всегда предвещает перемены в политической жизни страны, а сегодняшний новый образ политика может быть сигналом для Арсения Яценюка, что он в скором времени перестанет быть премьером. 16 февраля 2016 ДеПо

На Украине придумали способ отомстить русской грамматике Журналисты сайта depo.ua объявили о пересмотре правил русского языка. Поскольку российские СМИ пишут «на Украине» вместо, по их мнению, единственно верного «в Украине», то и работники веб-ресурса теперь целую неделю будут писать во всех статьях «на России» вместо «в России». 26 ноября 2015 ДеПо