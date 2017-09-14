ДеПо
ДеПо: тернопольские рестораторы «вернули» Крым и «отжали» Кубань
Для того чтобы «утереть нос москалям», организаторы фестиваля сала и самогона в украинском Тернополе сняли видеоролик-приглашение на мероприятие. Как пишет портал «ДеПо», по сюжету видео, украинские националисты выкладывают на столе из сала карту Украины, на территории которой находится не только Крым, но и Кубань.
ДеПо: Новая прическа Тимошенко не сулит Яценюку ничего хорошего
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в очередной раз сменила имидж - расплела свою фирменную косу и надела очки. Как пишет портал «ДеПо», изменение прически Тимошенко всегда предвещает перемены в политической жизни страны, а сегодняшний новый образ политика может быть сигналом для Арсения Яценюка, что он в скором времени перестанет быть премьером.
На Украине придумали способ отомстить русской грамматике
Журналисты сайта depo.ua объявили о пересмотре правил русского языка. Поскольку российские СМИ пишут «на Украине» вместо, по их мнению, единственно верного «в Украине», то и работники веб-ресурса теперь целую неделю будут писать во всех статьях «на России» вместо «в России».
Американский генерал не смог отличить «Вована» от украинского министра
Телефонный хулиган Vovan222 разыграл генерала США Кевина Макнили, представившись Арсеном Аваковым. Как сообщает «ДеПо», на вопрос пранкера о том, готовы ли специалисты Минобороны США помогать с подготовкой бойцов Нацгвардии, Макнили ответил утвердительно, но на запрос материальной помощи для киевского МВД ответил мягким отказом.