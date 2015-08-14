Громадське телебачення Донеччины
Киевлянка: отделять надо не Донбасс, а Западную Украину
Украинский телеканал «Громадське телебачення Донеччины» выложил в интернет мнение жительницы Киева, которое явно идет вразрез с позицией властей страны. Девушка не только в открытую призналась, что поддерживает ополчение юго-востока. Как заявила героиня ролика журналистам, «майданутый» Киев уничтожает собственный народ, а «отделять» надо было не Донбасс, а скорее Западную Украину.
Жители Славянска рассказали, что они думают о Порошенко и Путине
Как показал опрос, проведенный в Славянске, многие жители города больше доверяют не президенту страны Петру Порошенко, а российскому лидеру Владимиру Путину. При этом прохожие часто неохотно шли на диалог с украинскими журналистами и старались избежать ответов на неудобные вопросы.