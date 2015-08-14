Киевлянка: отделять надо не Донбасс, а Западную Украину

Украинский телеканал «Громадське телебачення Донеччины» выложил в интернет мнение жительницы Киева, которое явно идет вразрез с позицией властей страны. Девушка не только в открытую призналась, что поддерживает ополчение юго-востока. Как заявила героиня ролика журналистам, «майданутый» Киев уничтожает собственный народ, а «отделять» надо было не Донбасс, а скорее Западную Украину.