Саакашвили потребовал от Порошенко «прекратить междусобойчик»

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выдвинул ультиматум президенту страны Петру Порошенко. Он потребовал от украинского лидера «прекратить междусобойчик» при формировании нового правительства и прекратить гонения на реформаторов. В случае невыполнения требований Саакашвили призвал реформаторов отстраниться от власти, создать свою команду и поменять все в стране «самым решительным» способом, сообщает «Громадське телебачення».