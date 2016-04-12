Громадське телебачення
Саакашвили потребовал от Порошенко «прекратить междусобойчик»
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выдвинул ультиматум президенту страны Петру Порошенко. Он потребовал от украинского лидера «прекратить междусобойчик» при формировании нового правительства и прекратить гонения на реформаторов. В случае невыполнения требований Саакашвили призвал реформаторов отстраниться от власти, создать свою команду и поменять все в стране «самым решительным» способом, сообщает «Громадське телебачення».
За заслуги на Донбассе американцы выдали раненым по значку
Главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес посетил киевский армейский госпиталь. Как передает «Громадське телебачення», генерал подарил раненым украинским солдатам памятные значки и пообещал, что США, «возможно, примут их на лечение».