Громадське телебачення

Март 2018

Саакашвили потребовал от Порошенко «прекратить междусобойчик»

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выдвинул ультиматум президенту страны Петру Порошенко. Он потребовал от украинского лидера «прекратить междусобойчик» при формировании нового правительства и прекратить гонения на реформаторов. В случае невыполнения требований Саакашвили призвал реформаторов отстраниться от власти, создать свою команду и поменять все в стране «самым решительным» способом, сообщает «Громадське телебачення».

За заслуги на Донбассе американцы выдали раненым по значку

Главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес посетил киевский армейский госпиталь. Как передает «Громадське телебачення», генерал подарил раненым украинским солдатам памятные значки и пообещал, что США, «возможно, примут их на лечение».

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