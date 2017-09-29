Политолог: арест обвиняемых в разворовывании «Стены» — сигнал Яценюку

Кроме шести арестованных накануне украинских чиновников, Генпрокуратура обвиняет и других госслужащих в расхищении ещё около 100 миллионов гривен, выделенных на реализацию проекта «Стена», заявил политолог Руслан Бортник в интервью изданию «Голос UA». По его словам, вокруг проекта продолжается внутриполитическая борьба за выделяемое из бюджета финансирование. И арест целого ряда чиновников — это сигнал для экс-премьера Арсения Яценюка, что он тоже может оказаться в числе обвиняемых, считает эксперт.