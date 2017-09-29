Голос UA
Голос UA: блогеры Украины призвали к импичменту Порошенко ради свободы слова
Участники Слёта блогеров Украины подписали обращение к Верховной раде и всем международным институтам по защите прав человека с требованием инициировать импичмент президента Порошенко. Блогеры выдвинули такую инициативу, поскольку недовольны многочисленными нарушениями свободы слова в стране, поясняет «Голос UA».
Политолог: арест обвиняемых в разворовывании «Стены» — сигнал Яценюку
Кроме шести арестованных накануне украинских чиновников, Генпрокуратура обвиняет и других госслужащих в расхищении ещё около 100 миллионов гривен, выделенных на реализацию проекта «Стена», заявил политолог Руслан Бортник в интервью изданию «Голос UA». По его словам, вокруг проекта продолжается внутриполитическая борьба за выделяемое из бюджета финансирование. И арест целого ряда чиновников — это сигнал для экс-премьера Арсения Яценюка, что он тоже может оказаться в числе обвиняемых, считает эксперт.
Украинский эксперт: Запретами российских фильмов украинцев не накормишь
Киев должен развивать производство собственного кино, а не ограничиваться запретом популярных российских сериалов, считает известный украинский эксперт в области культуры и искусства Ольга Стельмашевская. В интервью корреспонденту «Голос UA» она подчеркнула, что решение Госкино Украины запретить показ «Бригады» и целого ряда других российских фильмов является исключительно популистским и ни к чему полезному не приведет.