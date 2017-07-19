Газета.Ua: в Харькове оперу Чайковского «осовременили» на бандеровский лад

В честь 330-летия со времени прихода к гетманской власти Ивана Мазепы на Украине решили осовременить русскую музыкальную классику. Как рассказала в интервью изданию «Газета» украинский музыкальный критик Любовь Морозова, в Харькове решили изменить оперу Чайковского «Мазепа», переведя её на украинский язык и добавив в произведение любимую песню Степана Бандеры. Сделано это было для того, чтобы вызвать патриотические чувства, однако, по словам Морозовой, авторы добились абсолютно противоположного эффекта.