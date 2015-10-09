Вести сегодня
Украинцы требуют от Риги полмиллиона евро за разгром выставки
Организаторы выставки «Люди Майдана», разгромленной на днях в Риге, намерены взыскать с Рижской думы 500 000 евро. Как пишут «Вести сегодня», в ответ на это мэр города заявил, что власти проверят высказывания организаторов выставки о русскоязычных жителях Латвии и, возможно, примут меры к ее закрытию.
Задорнов благодарен Киеву за «прекрасный пиар»
Российский сатирик Михаил Задорнов прокомментировал латвийскому изданию «Вести сегодня» новость о том, что ему запретили въезд на Украину. Задорнов выразил благодарность Киеву за «прекрасный пиар», а также сообщил, что не собирается выступать в Латвии, «чтобы не усиливать градус ненависти».