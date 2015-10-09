Украинцы требуют от Риги полмиллиона евро за разгром выставки

Организаторы выставки «Люди Майдана», разгромленной на днях в Риге, намерены взыскать с Рижской думы 500 000 евро. Как пишут «Вести сегодня», в ответ на это мэр города заявил, что власти проверят высказывания организаторов выставки о русскоязычных жителях Латвии и, возможно, примут меры к ее закрытию.