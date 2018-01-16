Белсат: Россия и Белоруссия будут признавать визы друг друга Россия и Белоруссия ведут переговоры по взаимному признанию зарубежных виз, чтобы они могли действовать на всей территории Союзного государства, сообщает «Белсат». Это прежде всего актуально для тех иностранцев, которые поедут в Россию на чемпионат мира по футболу. При этом, как показал белорусский опыт, ущерба стране и правопорядку это не нанесёт. 16 января 2018 Белсат

Белсат: на контрабанде санкционных продуктов зарабатывают и белорусы, и россияне Российские контролирующие органы стараются пресечь поток санкционных продуктов, следующих из Белоруссии в Россию, но это лишь попытки «ложкой океан вычерпать», отмечает журналист «Белсат». По мнению журналиста, дело в том, что от экспорта запрещённых товаров выигрывают не только белорусы, но и сами россияне, связанные с розничной торговлей, а также их помощники в правоохранительных органах. 9 декабря 2017 Белсат

Белсат: за 5 месяцев до выборов Путин сохраняет интригу Владимир Путин во время своего выступления на конференции Валдайского клуба так и не ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты на грядущих выборах 2018 года. В то же время он заявил, что Россию нужно сделать гибкой и конкурентоспособной, а значит, он собирается продолжать свою работу, делают вывод журналисты «Белсат». 21 октября 2017 Белсат

Белсат: России и Белоруссии грозит новая «томатная война» Россия делает уже второе предупреждение Белоруссии и обвиняет её в реэкспорте турецких томатов, которые попадают под российские санкции, передаёт телеканал «Белсат». Власти утверждают, что турецкие помидоры страна закупает для внутреннего потребления, а белорусские идут на экспорт в Россию. По словам экспертов, получается, что за несколько лет белорусы стали есть томатов в 12 раз больше. 8 октября 2017 Белсат

Белсат: перед учениями белорусская оппозиция предупредит Россию, что умеет партизанить Белорусская оппозиция выступает против проведения совместных с Россией учений «Запад-2017», поскольку считает, что они угрожают независимости и суверенитету страны. Как сообщает «Белсат», именно поэтому оппозиционные политики собирают в центре Минска Акцию предупреждения — причём предупредить они хотят не только Минск, но и саму Москву. 6 сентября 2017 Белсат

Белсат: белорусская оппозиция видит в «Западе-2017» начало гибридной оккупации Белорусские оппозиционные политики негативно относятся к совместным российско-белорусским манёврам «Запад-2017» и опасаются, что таким образом Россия нарушает суверенитет их страны. Они заранее призывают своих сограждан к вооружённому сопротивлению в случае, если российские военные останутся на белорусской территории и после учений. 27 августа 2017 Белсат

Белсат: Лукашенко поручил белорусам размножаться, но те надеются на роботов Александр Лукашенко призвал белорусов увеличить количество населения в полтора раза — до 15 миллионов человек, но опрошенные телеканалом «Белсат» минчане говорят, что для этого им в первую очередь не хватает финансовых условий. А эксперты и вовсе отмечают, что при нынешнем уровне развития технологий и производительности труда Белоруссии и вовсе достаточно лишь трёх миллионов человек, а остальную работу за них способны делать роботы. 4 августа 2017 Белсат

Белсат сомневается, что Кремль и Запад оценят инициативы Лукашенко-миротворца Александр Лукашенко пытается играть роль миротворца и дипломата на международной арене, предлагая, например, запустить в Минске новый хельсинкский процесс ради диалога между евроатлантическими странами и евразийскими государствами. Однако, по мнению журналиста канала «Белсат», подобные инициативы Минску будет сложно осуществить из-за того, что его связывают с Россией тесные военные и политические отношения. 18 июля 2017 Белсат

Белсат: НАТО предупреждает Минск об опасности совместных учений с Москвой Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что, судя по опыту, размах российско-белорусских учений может быть гораздо шире, чем заявлено изначально. Как считают эксперты, опрошенные телеканалом «Белсат», Минск не заинтересован в том, чтобы обострять ситуацию в регионе и потерять свой имидж донора региональной стабильности, тогда как Россия во время этих учений на территории Белоруссии будет заниматься «имперским гопничеством». 15 июля 2017 Белсат

Белсат: за российские Су-30СМ Минск заплатит двойную цену Белоруссия договорилась с Россией о покупке 12 тяжёлых истребителей Су-30СМ, что, по оценкам экспертов, обойдётся ей в $600 млн. При этом, как отмечает «Белсат», Минск ранее отказался от более старой модели «Сухого» из-за его неэкономичности, да и на новую покупку денег в бюджете не заложено. И не поплатится ли Белоруссия за этот шаг ухудшением отношений со своими западными соседями, задаётся вопросом корреспондент телеканала. 22 июня 2017 Белсат