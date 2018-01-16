Белсат
Белсат: Россия и Белоруссия будут признавать визы друг друга
Россия и Белоруссия ведут переговоры по взаимному признанию зарубежных виз, чтобы они могли действовать на всей территории Союзного государства, сообщает «Белсат». Это прежде всего актуально для тех иностранцев, которые поедут в Россию на чемпионат мира по футболу. При этом, как показал белорусский опыт, ущерба стране и правопорядку это не нанесёт.
Белсат: на контрабанде санкционных продуктов зарабатывают и белорусы, и россияне
Российские контролирующие органы стараются пресечь поток санкционных продуктов, следующих из Белоруссии в Россию, но это лишь попытки «ложкой океан вычерпать», отмечает журналист «Белсат». По мнению журналиста, дело в том, что от экспорта запрещённых товаров выигрывают не только белорусы, но и сами россияне, связанные с розничной торговлей, а также их помощники в правоохранительных органах.
Белсат: за 5 месяцев до выборов Путин сохраняет интригу
Владимир Путин во время своего выступления на конференции Валдайского клуба так и не ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты на грядущих выборах 2018 года. В то же время он заявил, что Россию нужно сделать гибкой и конкурентоспособной, а значит, он собирается продолжать свою работу, делают вывод журналисты «Белсат».
Белсат: России и Белоруссии грозит новая «томатная война»
Россия делает уже второе предупреждение Белоруссии и обвиняет её в реэкспорте турецких томатов, которые попадают под российские санкции, передаёт телеканал «Белсат». Власти утверждают, что турецкие помидоры страна закупает для внутреннего потребления, а белорусские идут на экспорт в Россию. По словам экспертов, получается, что за несколько лет белорусы стали есть томатов в 12 раз больше.
Белсат: перед учениями белорусская оппозиция предупредит Россию, что умеет партизанить
Белорусская оппозиция выступает против проведения совместных с Россией учений «Запад-2017», поскольку считает, что они угрожают независимости и суверенитету страны. Как сообщает «Белсат», именно поэтому оппозиционные политики собирают в центре Минска Акцию предупреждения — причём предупредить они хотят не только Минск, но и саму Москву.
Белсат: белорусская оппозиция видит в «Западе-2017» начало гибридной оккупации
Белорусские оппозиционные политики негативно относятся к совместным российско-белорусским манёврам «Запад-2017» и опасаются, что таким образом Россия нарушает суверенитет их страны. Они заранее призывают своих сограждан к вооружённому сопротивлению в случае, если российские военные останутся на белорусской территории и после учений.
Белсат: Лукашенко поручил белорусам размножаться, но те надеются на роботов
Александр Лукашенко призвал белорусов увеличить количество населения в полтора раза — до 15 миллионов человек, но опрошенные телеканалом «Белсат» минчане говорят, что для этого им в первую очередь не хватает финансовых условий. А эксперты и вовсе отмечают, что при нынешнем уровне развития технологий и производительности труда Белоруссии и вовсе достаточно лишь трёх миллионов человек, а остальную работу за них способны делать роботы.
Белсат сомневается, что Кремль и Запад оценят инициативы Лукашенко-миротворца
Александр Лукашенко пытается играть роль миротворца и дипломата на международной арене, предлагая, например, запустить в Минске новый хельсинкский процесс ради диалога между евроатлантическими странами и евразийскими государствами. Однако, по мнению журналиста канала «Белсат», подобные инициативы Минску будет сложно осуществить из-за того, что его связывают с Россией тесные военные и политические отношения.
Белсат: НАТО предупреждает Минск об опасности совместных учений с Москвой
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что, судя по опыту, размах российско-белорусских учений может быть гораздо шире, чем заявлено изначально. Как считают эксперты, опрошенные телеканалом «Белсат», Минск не заинтересован в том, чтобы обострять ситуацию в регионе и потерять свой имидж донора региональной стабильности, тогда как Россия во время этих учений на территории Белоруссии будет заниматься «имперским гопничеством».
Белсат: за российские Су-30СМ Минск заплатит двойную цену
Белоруссия договорилась с Россией о покупке 12 тяжёлых истребителей Су-30СМ, что, по оценкам экспертов, обойдётся ей в $600 млн. При этом, как отмечает «Белсат», Минск ранее отказался от более старой модели «Сухого» из-за его неэкономичности, да и на новую покупку денег в бюджете не заложено. И не поплатится ли Белоруссия за этот шаг ухудшением отношений со своими западными соседями, задаётся вопросом корреспондент телеканала.
Белсат: союз Минска и Москвы держится на уровне картофеля и топинамбура
Союзное государство России и Белоруссии существует уже 20 лет, но до интеграции двух стран ещё далеко, отмечает журналист телеканала «Белсат». Совсем недавно в отношениях Минска и Москвы наступило похолодание, и поэтому даже заседание Высшего государственного совета Союзного государства было перенесено с традиционного февраля-марта на конец июня.