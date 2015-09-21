«БелГазета» заглянула в будущее: если не Лукашенко, то кто?

Журналисты «БелГазеты» решили дать волю воображению и представить, что случилось бы со страной, если бы Александра Лукашенко вдруг «похитили инопланетяне» и он исчез бы из президентской гонки. Издание выбрало троих кандидатов и смоделировало ситуацию, которая будет происходить в Белоруссии.