БелГазета
«БелГазета» заглянула в будущее: если не Лукашенко, то кто?
Журналисты «БелГазеты» решили дать волю воображению и представить, что случилось бы со страной, если бы Александра Лукашенко вдруг «похитили инопланетяне» и он исчез бы из президентской гонки. Издание выбрало троих кандидатов и смоделировало ситуацию, которая будет происходить в Белоруссии.
Ветеран спецслужб готов помочь Асаду и отстоять Крым
Ветеран украинских спецслужб полковник Сергей Разумовский собирает корпус добровольцев из республик бывшего СССР, сообщает БелГазета. Он утверждает, что бойцам необходимо выдвигаться в Сирию для борьбы с бандитами, так как следующая цель террористов – Крым.