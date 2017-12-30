Лукашенко: с так называемыми «украинскими западенцами» надо просто уметь разговаривать Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул важность «скорейшего завершения конфликта» на Украине, сообщает белорусское новостное агентство БЕЛТА. Лукашенко отметил, что «Украина и её народ являются родными» для Белоруссии, а также подчеркнул, что с так называемыми «украинскими западенцами» надо просто уметь разговаривать. 30 декабря 2017 БЕЛТА

Лукашенко призвал гуманитариев на информационную войну Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире идёт «глобальная мировая война», которая ведётся через СМИ и в интернете. Как передаёт БЕЛТА, Лукашенко считает, что в этих реалиях белорусским учёным необходимо защитить страну от псевдоаналитиков, которые пытаются разрушить стабильность и спокойствие в обществе. 13 декабря 2017 БЕЛТА

Лукашенко: русский язык для белорусов — национальное достояние На открытии Всемирного конгресса русской прессы Александр Лукашенко заявил, что русский язык является для белорусов национальным достоянием. Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко отметил, что язык помогает расширять интеллектуальные и информационные горизонты сотрудничества между братскими народами. 12 июля 2017 БЕЛТА

Лукашенко: с Путиным мы сами договоримся — без посредников Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спорные вопросы в отношениях Москвы и Минска страны способны урегулировать и без каких-либо посредников. Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко отметил, что главы двух государств всегда найдут время, чтобы провести встречу. 28 марта 2017 БЕЛТА

БЕЛТА: задержанные белорусские боевики ждали пополнения с Украины КГБ Белоруссии задержал 26 человек, в том числе профессиональных боевиков, планировавших использовать оружие на массовых акциях, намеченных в стране на 25 марта. Как сообщает БЕЛТА, в ведомстве отметили, что к участию в беспорядках должны были также присоединиться украинские националисты. 24 марта 2017 БЕЛТА

Лукашенко: отношения Минска и Москвы — больше, чем «бухгалтерия» В основе белорусско-российских отношений не должна лежать бухгалтерия, заявил Александр Лукашенко. Как передаёт БЕЛТА, белорусский президент отметил, что в вопросе урегулирования нефтегазовых отношений Минск хочет лишь того, чтобы Москва выполняла свои обязательства. 9 марта 2017 БЕЛТА

БЕЛТА: Лукашенко удивлён, почему белорусское мясо России «поперёк горла встало» Александр Лукашенко призвал Россию «разобраться», прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Белоруссии. Как передаёт БЕЛТА, Лукашенко заявил, что не понимает, почему белорусское мясо России «поперёк горла встало». 8 февраля 2017 БЕЛТА

Лукашенко: сегодня за независимость воюет наша братская Украина Тяжёлые задачи в экономике можно решить, только объединившись, считает Александр Лукашенко. По его мнению, испытания ниспосланы белорусам свыше, чтобы они чувствовали, что такое независимость. Белоруссии она досталась дёшево, а вот «наша братская Украина» сейчас за неё воюет, передаёт БЕЛТА слова Лукашенко. 27 января 2017 БЕЛТА

БЕЛТА: Лукашенко ищет альтернативу российской нефти Сокращение поставок российской нефти в Белоруссию должно быть замещено альтернативными вариантами, заявил Александр Лукашенко. Как передаёт БЕЛТА, белорусский президент также отметил, что его страна уже отрабатывала данные варианты, а некоторые даже были испытаны на практике. 20 января 2017 БЕЛТА

Лукашенко: Благодаря нашей таможне Россия защищает свои интересы Белорусская таможня защищает интересы России на западном направлении, заявил Александр Лукашенко. Как передает БЕЛТА, глава ведомства Юрий Сенько также отметил, что благодаря четким действиям таможни в Россию не попадают товары, на которые Москва ввела эмбарго. 26 сентября 2016 БЕЛТА