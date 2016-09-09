Западные санкции и финансовый кризис не позволяют Владимиру Путину увеличить численность армии и ускорить ее перевооружение, поэтому российский Генштаб предложил отработать меры по повышению боеспособности вооруженных сил. Как пишет издание Česká Pozice, учения, закончившиеся 31 августа, подтверждают, что российская армия постепенно выбирается из кризиса, длившегося последние 20 лет.

Чешский историк: Советская армия - не оккупант, а освободитель

Жители Чехии не должны забывать, что в боях за их страну Советский Союз потерял 140 тысяч человек, и быть благодарны за это, уверен историк Ян Немчек. Поэтому, как он заявил в интервью Česká Pozice, президент Милош Земан поступает абсолютно правильно, что едет на торжественные мероприятия в Москву.