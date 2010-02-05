ČT24

Март 2018

Лужков ответил за критику

Эксперты полагают, что главной причиной отставки московского мэра стала газетная статья, в которой он упрекал президента Медведева в слабости и выступал за возвращение во главу государства Владимира Путина.

ČT24

Трагическая загадка «Курска»

С момента аварии подлодки «Курск» прошло 10 лет, но до сих пор нет точного ответа на вопрос, что же тогда произошло. Впрочем, любая версия не смягчает ни боль близких погибших, ни возмущение поведением властей.

ČT24

Музей особого режима

Во второй половине ХХ в. лагерь «Пермь-36» был самым строгим из всех мест содержания политзаключенных. Сегодня это музей, не позволяющий забыть о преступлениях коммунистического режима.

ČT24

В России горят леса и деревни

Пожарники пока не могут справиться с огнем. В окрестностях Воронежа и Нижнего Новгорода выгорают целые деревни. 5 человек погибли.

На Селигере смотрят в будущее

В лагере на берегу озера Селигер Кремль собрал успешных спортсменов, начинающих предпринимателей, молодых журналистов. Там, на природе, по мнению канала ČT24, он прививает современной молодежи свое видение будущего России.

Ходорковский не сдается

Политические амбиции Михаила Ходорковского лишили его не только состояния, но и свободы, считает телеканал ČT24. Но бывший глава «ЮКОСа» не сдается.

ČT24

Перестанет ли Россия пить?

В России снова начинается антиалкогольная кампания. Корреспондент чешского телевидения анализирует, будет ли она такой же провальной, как горбачевская.

ČT24

Дочь Гагарина везет кремлевское искусство в Прагу

Елена Гагарина привезла в Прагу коллекцию предметов искусства, выставленную в московском Кремле. Когда именно начнется выставка, еще неизвестно, но курируют ее первые лица двух государств.

ČT24

Латышские экстремисты против российской символики

Латышские экстремисты опубликовали в Интернете список тех, кто украсил автомобили российской символикой, с угрозами в их адрес. Это произошло в то же время, когда в Риге начали раздачу георгиевских ленточек к Дню победы.

ČT24

Примаков представил «Мир без России»

Евгений Примаков представил в Чехии свою книгу «Мир без России». В эксклюзивном интервью каналу СТ24 он подтвердил, что без Москвы невозможно решить ключевые проблемы современного мира.

ČT24

Однажды в Мюнхене

Накануне Мюнхенской конференции по безопасности чешский телеканал ČT24 вспоминает другую встречу в Мюнхене, когда в 2007 г. Владимир Путин сформулировал отношение России к американской системе ПРО в Европе.

ČT24
Показать еще