Лужков ответил за критику Эксперты полагают, что главной причиной отставки московского мэра стала газетная статья, в которой он упрекал президента Медведева в слабости и выступал за возвращение во главу государства Владимира Путина. 29 сентября 2010 ČT24

Трагическая загадка «Курска» С момента аварии подлодки «Курск» прошло 10 лет, но до сих пор нет точного ответа на вопрос, что же тогда произошло. Впрочем, любая версия не смягчает ни боль близких погибших, ни возмущение поведением властей. 12 августа 2010 ČT24

Музей особого режима Во второй половине ХХ в. лагерь «Пермь-36» был самым строгим из всех мест содержания политзаключенных. Сегодня это музей, не позволяющий забыть о преступлениях коммунистического режима. 2 августа 2010 ČT24

В России горят леса и деревни Пожарники пока не могут справиться с огнем. В окрестностях Воронежа и Нижнего Новгорода выгорают целые деревни. 5 человек погибли. 30 июля 2010 ČT24

На Селигере смотрят в будущее В лагере на берегу озера Селигер Кремль собрал успешных спортсменов, начинающих предпринимателей, молодых журналистов. Там, на природе, по мнению канала ČT24, он прививает современной молодежи свое видение будущего России. 21 июля 2010 ČT24

Ходорковский не сдается Политические амбиции Михаила Ходорковского лишили его не только состояния, но и свободы, считает телеканал ČT24. Но бывший глава «ЮКОСа» не сдается. 4 марта 2010 ČT24

Перестанет ли Россия пить? В России снова начинается антиалкогольная кампания. Корреспондент чешского телевидения анализирует, будет ли она такой же провальной, как горбачевская. 24 февраля 2010 ČT24

Дочь Гагарина везет кремлевское искусство в Прагу Елена Гагарина привезла в Прагу коллекцию предметов искусства, выставленную в московском Кремле. Когда именно начнется выставка, еще неизвестно, но курируют ее первые лица двух государств. 13 февраля 2010 ČT24

Латышские экстремисты против российской символики Латышские экстремисты опубликовали в Интернете список тех, кто украсил автомобили российской символикой, с угрозами в их адрес. Это произошло в то же время, когда в Риге начали раздачу георгиевских ленточек к Дню победы. 10 февраля 2010 ČT24

Примаков представил «Мир без России» Евгений Примаков представил в Чехии свою книгу «Мир без России». В эксклюзивном интервью каналу СТ24 он подтвердил, что без Москвы невозможно решить ключевые проблемы современного мира. 9 февраля 2010 ČT24