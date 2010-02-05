ČT24
Лужков ответил за критику
Эксперты полагают, что главной причиной отставки московского мэра стала газетная статья, в которой он упрекал президента Медведева в слабости и выступал за возвращение во главу государства Владимира Путина.
Трагическая загадка «Курска»
С момента аварии подлодки «Курск» прошло 10 лет, но до сих пор нет точного ответа на вопрос, что же тогда произошло. Впрочем, любая версия не смягчает ни боль близких погибших, ни возмущение поведением властей.
Музей особого режима
Во второй половине ХХ в. лагерь «Пермь-36» был самым строгим из всех мест содержания политзаключенных. Сегодня это музей, не позволяющий забыть о преступлениях коммунистического режима.
В России горят леса и деревни
Пожарники пока не могут справиться с огнем. В окрестностях Воронежа и Нижнего Новгорода выгорают целые деревни. 5 человек погибли.
На Селигере смотрят в будущее
В лагере на берегу озера Селигер Кремль собрал успешных спортсменов, начинающих предпринимателей, молодых журналистов. Там, на природе, по мнению канала ČT24, он прививает современной молодежи свое видение будущего России.
Ходорковский не сдается
Политические амбиции Михаила Ходорковского лишили его не только состояния, но и свободы, считает телеканал ČT24. Но бывший глава «ЮКОСа» не сдается.
Перестанет ли Россия пить?
В России снова начинается антиалкогольная кампания. Корреспондент чешского телевидения анализирует, будет ли она такой же провальной, как горбачевская.
Дочь Гагарина везет кремлевское искусство в Прагу
Елена Гагарина привезла в Прагу коллекцию предметов искусства, выставленную в московском Кремле. Когда именно начнется выставка, еще неизвестно, но курируют ее первые лица двух государств.
Латышские экстремисты против российской символики
Латышские экстремисты опубликовали в Интернете список тех, кто украсил автомобили российской символикой, с угрозами в их адрес. Это произошло в то же время, когда в Риге начали раздачу георгиевских ленточек к Дню победы.
Примаков представил «Мир без России»
Евгений Примаков представил в Чехии свою книгу «Мир без России». В эксклюзивном интервью каналу СТ24 он подтвердил, что без Москвы невозможно решить ключевые проблемы современного мира.
Однажды в Мюнхене
Накануне Мюнхенской конференции по безопасности чешский телеканал ČT24 вспоминает другую встречу в Мюнхене, когда в 2007 г. Владимир Путин сформулировал отношение России к американской системе ПРО в Европе.