Австрийским курсантам читают лекции о военных успехах России

В зимней кампании на Украине Россия добилась успехов на стратегическом, оперативном и тактическом уровне, считает австрийский полковник Маркус Райснер. Москве удаётся мобилизовать ресурсы, что играет важнейшую роль в этом конфликте, а Запад и Киев эту способность утратили. В видеозаписи лекции на официальном канале австрийской армии — Österreichs Bundesheer он говорит о наступление переломного момента для Киева и опасается, что после летней кампании Киев придётся начать переговоры с Россией в слабой позиции.