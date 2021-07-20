Ärzte Zeitung: Берлин признал недоработки в сфере защиты населения от стихийных бедствий

После наводнений немецкие власти признали, что в сфере защиты населения и борьбе со стихийными бедствиями необходимы улучшения, сообщает Ärzte Zeitung. «Нам в этом плане ещё многое нужно сделать и стать лучше», заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фитц. А вот в Свободной демократической партии Германии (СвДП) считают, что налицо «крупный системный сбой», в котором в первую очередь виноват министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер.