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Экс-посол Франции: США понимают, что Украина не вернёт потерянных территорий

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В США прекрасно понимают, что Украины не сможет вернуть территории, которые отошли России, отмечает в интервью LCI бывший посол Франции в США Жерар Аро. По его мнению, кто бы ни стал новым американским президентом, Вашингтон после выборов начнёт переговоры с Москвой.
Экс-посол Франции: США понимают, что Украина не вернёт потерянных территорий
AP

Американцы реалисты и прекрасно понимают, что Украина не вернёт потерянных территорий, заявил в эфире LCI бывший посол Франции в США Жерар Аро. Он убеждён, что кто бы ни победил на президентских выборах, Вашингтон начнёт с Россией переговоры.

В случае Трампа, который уже сообщал о своих намерениях, они пройдут жёстко, при этом непонятно, какими будут последствия для Украины. Однако общественное мнение в Европе вздохнёт с таким облегчением, что сквозь зубы согласится.
 
Эксперт подчёркивает, что переговоры пройдут не раньше, чем в Америке выберут президента. При этом Россия будет требовать только полной капитуляции Украины. 
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источник
LCI Франция Европа
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