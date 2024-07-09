Экс-посол Франции: США понимают, что Украина не вернёт потерянных территорий

20:14
В честь Крооса в его родном городе устроили красивый перформанс
Жители Грайфсвальда, родного города бывшего полузащитника сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Крооса, устроили перформанс, посвящённый завершению карьеры игрока.
20:13
Punchbowl: встреча демократов была похожа на похороны из-за ситуации с Байденом
На заседании фракции Демократической партии Палаты представителей, где обсуждалось участие Джо Байдена в президентских выборах, установилась атмосфера похорон, сообщил один из конгрессменов американскому журналисту Джейку Шерману, основателю новостного портала Punchbowl News.
20:07
В Москве рассказали о ходе благоустройства территории РОСБИОТЕХа
Работы по благоустройству территории Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) выполнены наполовину, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
20:04
Орбан прибыл в Вашингтон
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Вашингтон, где он примет участие в саммите НАТО. Также политик встретится с руководством других стран альянса.
20:03
«Хезболла» выпустила 30 ракет по Голанским высотам
Бойцы «Хезболлы» нанесли удар с юга Ливана по позициям ЦАХАЛ на Голанских высотах.
20:02
Медведев: знал, что матч с Синнером будет тяжёлым
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Открытого чемпионата Великобритании — 2024.
19:56
Медведев прервал серию из пяти поражений подряд в матчах с Синнером
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Открытого чемпионата Великобритании — 2024.
19:55
В Москве спасатели усилили патрулирование водоёмов из-за жары
В Москве около 100 спасателей патрулируют водные акватории из-за жары, заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
19:51
Орбан заявил об увеличении шансов на урегулирование украинского конфликта
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в отчёте о визите в Россию заявил главе Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС об увеличении шансов на перемирие на Украине.
19:49
Медведев второй раз подряд пробился в полуфинал Уимблдона
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании — 2024.
19:48
Йеллен назвала Байдена «крайне эффективным» на международных встречах
Министр финансов США Джанет Йеллен назвала Джо Байдена президентом, который «крайне эффективен» на встречах с мировыми лидерами.
19:42
Медведев в пяти сетах одолел Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Великобритании — 2024.
19:40
Детско-взрослую поликлинику в Некрасовке построили более чем на 25%
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о ходе строительства детско-взрослой поликлиники в Некрасовке.
19:31
Средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью
Системы ПВО армии России уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью.
19:29
AS: Алаба восстановится от травмы не раньше 2025 года
Защитник мадридского «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба восстановится после разрыва крестообразных связок не раньше 2025 года.
19:27
Суд продлил арест кадровика Минобороны Кузнецова до 12 октября
Военный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
19:23
Беркович и Петрийчук получат право на УДО после отбытия не менее 3/4 срока
Режиссёр Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, осуждённые по делу об оправдании терроризма, получат право на условно-досрочное освобождение не ранее чем по отбытии ими не менее 3/4 срока.
19:16
Конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» пройдёт в столице
Власти столицы поддержат проведение конкурса «Лучший книжный магазин Москвы», который будет проходить в августе — декабре 2024 года.
19:16
Тюкавин может принять участие в ледовом шоу Медведевой
Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин отреагировал на идею выступить на ледовом шоу фигуристки Евгении Медведевой.
19:15
Власти Полтавской области сообщили о повреждении промышленного объекта
В Полтавской области повреждён промышленный объект.
19:14
Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в сфере космоса
Россия и Индия в ходе переговоров договорились о расширении сотрудничества в космической сфере.
19:10
В Севастополе отремонтировали 1607 многоквартирных домов с 2015 года
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что с 2015 года в городе отремонтировали 1607 многоквартирных домов.
19:10
В метро Москвы запустили экскурсии по депо «Измайлово»
В Московском метрополитене запустили экскурсии по депо «Измайлово», заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
19:10
Фестиваль городского хозяйства Москвы откроется 1 августа
В рамках форума «Территория будущего. Москва-2030» с 1 августа по 8 сентября в «Лужниках» пройдёт фестиваль городского хозяйства столицы.
19:09
Врач Иванов перечислил полезные свойства иван-чая
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, какими полезными свойствами обладает иван-чай.
19:09
Специалист Вострикова рассказала, как автоматизация влияет на рынок труда
Руководитель направлений продуктовых исследований ITSM 365 Мария Вострикова рассказала, как автоматизация может влиять на рынок труда.
19:09
Диетолог Писарева рассказала о способах избежать пищевого отравления в жару
Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, как избежать пищевого отравления в жаркую погоду.
19:08
Стоматолог Сумцова назвала признаки избытка фтора в организме
Врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ «Староминская центральная районная больница» Татьяна Сумцова рассказала, по каким признакам можно определить избыток фтора в организме.
19:08
Врач Балюк назвала факторы, влияющие на здоровье грудных детей
Врач-неонатолог отделения новорождённых клиники ЮУГМУ Марина Балюк рассказала о факторах, влияющих на здоровье грудных детей.
19:08
Гастроэнтеролог посоветовала употреблять не более трёх чашек кофе в день
Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рекомендовала употреблять не более трёх чашек кофе в день.
19:08
В Москве проголосуют за самые красивые доходные дома в стиле модерн
Жители Москвы выберут самые красивые доходные дома столицы в стиле модерн в проекте «Активный гражданин».
19:07
Психолог Овчаренко дала рекомендации по борьбе с аэрофобией
Клинический психолог Лариса Овчаренко дала рекомендации, как справиться со страхом полётов на самолёте.
19:05
В результате удара Израиля погиб бывший телохранитель лидера «Хезболлы»
В результате удара Израиля погиб бывший личный телохранитель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.
19:04
Лавров посоветовал США «повлиять на себя», а не давить на другие страны
Властям США стоит заниматься своими внутренними делами, а не давить на Индию и Россию.
19:02
Мостовой: Аргентина не сможет разгромить Канаду в полуфинале Кубка Америки
Бывший футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Америки между сборными Аргентины и Канады.
19:01
Небензя: падения противоракеты ВСУ на больницу в Киеве можно было избежать
Есть все основания считать, что противоракета ВСУ, упавшая на больницу в Киеве, была запущена для перехвата удара по украинскому военному заводу, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. То, что это именно ракета ПВО, видно на фотографиях и видео, подчеркнул дипломат.
19:01
Пассажиропоток аэропорта Уренгоя вырос на 6% в первом полугодии
В аэропорту Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) в течение первого полугодия пассажиропоток составил 525,4 тыс. человек — на 6% больше аналогичного прошлогоднего показателя.
19:01
Два региона УрФО вошли в рейтинг субъектов с эффективной промышленной политикой
На выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге, огласили список регионов с самой эффективной промышленной политикой. Челябинская область заняла в нём седьмое место, а Свердловская — девятое.
19:00
Пассажиропоток трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма вырос на 65%
Премьер-министру России Михаилу Мишустину на форуме-выставке «Иннопром-2024» доложили, что пассажиропоток на трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой увеличился на 65%.
18:55
Госаудит: членство в НАТО будет стоить Финляндии миллиарды
Членство Финляндии в НАТО имеет огромные финансовые последствия для Хельсинки, затраты могут исчисляться миллиардами.
18:52
РФС: запретившую баннер батальона «Эспаньола» cотрудницу не будут привлекать к работе на матчах
В Российском футбольном союзе прокомментировали инцидент, произошедший на трибунах во время проведения матча чемпионата страны по пляжному футболу между петербургским «Кристаллом» и московским «Спартаком», состоявшегося 7 июля в Санкт-Петербурге на Nova Arena.
18:51
Черышев: фаворита в полуфинале Евро Испания — Франция нет
Российский тренер Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Франции.
18:42
Москва и Нью-Дели намерены работать над популяризацией русского языка в Индии
Россия и Индия заявили, что будут работать над популяризацией русского языка в азиатском государстве.
18:38
Корнеев назвал Мбаппе лидером сборной Франции на Евро-2024
Бывший футболист Игорь Корнеев высказался о лидерских качествах нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе перед полуфиналом чемпионата Европы с командой Испании.
18:36
Россия и Пакистан выразили стремление к развитию военного сотрудничества
Россия и Пакистан выразили стремление к развитию военного сотрудничества, об этом было заявлено на встрече замначальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал-полковника Сергея Истракова с председателем объединённого комитета начальников штабов ВС исламской республики генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.
18:28
Скалони заявил, что на Евро-2024 поддерживает сборную Испании
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал команду, которую поддерживает на чемпионате Европы — 2024 в Германии.
18:28
RT выяснил детали дела о нападении на сотрудницу «Матч ТВ» в Москве
RT выяснил, что на журналистку «Матч ТВ» напали, когда она вышла с работы в Останкине и решила посидеть на скамейке у пруда.
18:26
В контролируемом ВСУ Херсоне раздались взрывы
Взрывы прогремели в Херсоне, который контролируется украинскими войсками.
18:22
«Военная хроника» сообщила о прилётах «Искандеров» в Полтавской области
В Полтаве и Полтавской области, по предварительным данным, зафиксировано порядка пяти прилётов ОТРК «Искандер», сообщает «Военная хроника».
18:18
«Телеграф»: в Полтаве прозвучали взрывы
Взрывы прогремели в Полтаве.