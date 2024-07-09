Экс-посол Франции: США понимают, что Украина не вернёт потерянных территорий

В США прекрасно понимают, что Украины не сможет вернуть территории, которые отошли России, отмечает в интервью LCI бывший посол Франции в США Жерар Аро. По его мнению, кто бы ни стал новым американским президентом, Вашингтон после выборов начнёт переговоры с Москвой.

Американцы реалисты и прекрасно понимают, что Украина не вернёт потерянных территорий, заявил в эфире LCI бывший посол Франции в США Жерар Аро. Он убеждён, что кто бы ни победил на президентских выборах, Вашингтон начнёт с Россией переговоры.

В случае Трампа, который уже сообщал о своих намерениях, они пройдут жёстко, при этом непонятно, какими будут последствия для Украины. Однако общественное мнение в Европе вздохнёт с таким облегчением, что сквозь зубы согласится.

Эксперт подчёркивает, что переговоры пройдут не раньше, чем в Америке выберут президента. При этом Россия будет требовать только полной капитуляции Украины.