New York Times: всё больше демократов хочет заменить Байдена в предвыборной гонке

Желание десятков демократов изменить своего выдвиженца на выборах говорит о неминуемом столкновении упрямого президента и его сопартийцев, рассказывает The New York Times. По их словам, «несостоятельная» кампания Байдена подрывает их шансы на победу.

Многие чиновники, конгрессмены и стратеги из Демократической партии всё чаще высказываются замену кандидатуры на президентских выборах, пишет The New York Times. Их беспокойство медленно, но верно оказывается в поле зрения общественности, как показали интервью с более 50 демократами, опубликованные на этой неделе. По их мнению, нежелание Байдена сняться с выборов подрывает их шансы на победу и мешает другим кандидатам.

Конгрессмены указывают, что спонсоры и избиратели засыпали их беспокойными вопросами о главе государства. По словам одного из них, в личной беседе все они называют кампанию Байдена «несостоятельной». Другой демократ признался, что не считает президента способным вести активную агитацию и победить Трампа из-за участившихся проявлений старческой слабости. При этом его добровольный отказ от гонки — это единственный способ поменять кандидата на данном этапе.

Некоторые конгрессмены обсуждают возможность открыто не согласиться с решением президента. Один из стратегов предполагает, что «дамбу прорвёт» после возобновления работы конгресса на следующей неделе. Другие демократы перед съездом в августе формируют новую группу «Передай эстафету». Её цель — показать Байдену, что его рядовые соратники хотят другого кандидата. В то же время многие обеспокоены непредсказуемым и беспорядочным процессом по поиску нового выдвиженца за четыре месяца до выборов: в партии нет единодушия в поддержке вице-президента Камалы Харрис или проведении открытой процедуры.