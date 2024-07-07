New York Times: всё больше демократов хочет заменить Байдена в предвыборной гонке
Многие чиновники, конгрессмены и стратеги из Демократической партии всё чаще высказываются замену кандидатуры на президентских выборах, пишет The New York Times. Их беспокойство медленно, но верно оказывается в поле зрения общественности, как показали интервью с более 50 демократами, опубликованные на этой неделе. По их мнению, нежелание Байдена сняться с выборов подрывает их шансы на победу и мешает другим кандидатам.
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