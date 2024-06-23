Приговор Хантеру Байдену одобряет большинство американцев обеих партий

В США обвинительный приговор в отношении Хантера Байдена поддерживает большинство населения вне зависимости от политических предпочтений, приводит The Hill выводы опроса The Economist/YouGov. При этом ранее приговор в отношении Трампа одобрили почти все демократы, тогда как республиканцы в основном выступили против.

Большинство американцев вне зависимости от политических предпочтений поддерживают недавний обвинительный приговор в отношении Хантера Байдена, пишет The Hill. Сына президента США признали виновным по трём пунктам в деле о хранении оружия.

Согласно опросу The Economist/YouGov, 67% респондентов согласны с таким решением суда. Среди демократов этот показатель составляет 62%, тогда как 22% не уверены в справедливости приговора, а 20% выступают против него. Среди республиканцев 86% одобряют признание Хантера Байдена виновным, а не уверены в решение или не поддерживают его лишь 9% и 5% соответственно.

Авторы исследования отмечают, что его результаты разительно отличаются от схожего опроса после приговора Трампу. Тогда почти все сторонники Байдена одобрили осуждение экс-президента, тогда как большинство его сторонников выступили против.