La Dépêche: Путин работает над расширением круга друзей России

Россия не остаётся в изоляции: её президент активно ищет новых союзников, пишет La Dépêche. Кремль укрепляет дипломатические связи в Южной Америке, Африке и Ближнем Востоке, а также приобретает новых друзей среди азиатских стран.

После начала украинского конфликта Владимир Путин оказался в изоляции: Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, что ограничивает зарубежные поездки российского президента, напоминает La Dépêche. В поисках новых партнёров он обратился к Южной Америке и Африке, где, как объясняет директор Центра изучения России, Кавказа и Центральной Европы Франсуаза Досэ, «критикуют американскую гегемонию».

В конце 2023 года Москва уже пыталась расширить свой традиционный круг союзников благодаря развитию экономических связей с Ираном. Такому дипломатическому прорыву на Ближний Восток способствует то, что в странах Персидского залива поддерживают хорошие отношения с Россией как одним из ключевых поставщиков нефти.

Новейшее пополнение среди друзей Кремля — Северная Корея, с которой Россия подписала договор о стратегическом партнёрстве. Во время визита в Пхеньяне Путин выразил надежду, что вновь встретится с Ким Чен Ыном, но теперь в Москве, а тот в свою очередь пообещал, что «пламенная дружба» между двумя странами станет крепче.

Затем российский президент посетил Вьетнам, который продолжает закупить большую часть вооружения у России. Принимая Путина, Ханой вызвал недовольство у Запада во главе с США, который считает его стратегически важным партнёром в обрабатывающей промышленности и производстве полупроводников.