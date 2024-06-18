Политический обозреватель Fox News: Байдена выдвигают на выборы, несмотря на очевидные признаки возрастной деменции

Демократическая партия и семья Джо Байдена выдвигают его на пост президента США, несмотря на очевидные признаки того, что его умственное состояние ухудшается, заявил в эфире Fox News политический обозреватель Марк Левин. При этом Левин указал на сложность управления США и на многочисленные внешние и внутренние проблемы страны, которые должен решать президент.

МАРК ЛЕВИН, политический обозреватель: Давайте серьёзно обсудим очень важный вопрос. Мы видим Джо Байдена: как он ходит, как смотрит, как злится и как испытывает неловкость. Деменция — это серьёзная проблема. Мне ли не знать: у двоих членов моей семьи была болезнь Альцгеймера, и ещё один человек был болен деменцией умеренной степени тяжести. Это не смешно. Это очень печально и угнетающе… Видеть, как чьё-то умственное состояние ухудшается. И на ранних стадиях эти люди знают, что им становится хуже. Затем семье приходится ухаживать за человеком, им хочется ему помочь. Тут нет ничего смешного. Я никогда не шутил на тему Джо Байдена и деменции — я шутил о нём по другим поводам, но не на эту тему.

Поттер Стюарт как-то сказал применительно к порнографии: «Я знаю, что это она, когда я её вижу». Я узнаю деменцию, когда её вижу. Пожалуй, я говорю, может, и не за всех, но за многих — за многие семьи, которые видели это: те очевидные признаки (и это не какой-то секрет), что чьё-то умственное состояние ухудшается… Все люди стареют, у них возникают проблемы с памятью, время от времени они забывают имена, что-то путают. Это ожидаемо. Здесь же иной случай. И именно поэтому я испытываю такое отвращение от того, что Джо Байден баллотируется в президенты, и что его семья этого хочет. И что люди вокруг него ведут себя как преторианцы, делая вид, что его ум по-прежнему острый. И что американские СМИ подыгрывают им, по сути, выгораживая их.

Это Соединённые Штаты Америки. Мы говорим о президенте Соединённых Штатов — о той ветви власти, которая, собственно, отвечает за то, вступаем мы в войну или нет и какие мы при этом используем вооружения — среди тысячи прочих вопросов. Вообще, в прошлом мы видели, что президентство делает со здоровыми 50-летними людьми. Мы величайшая страна на Земле; и нам противостоит Китай, Россия, Северная Корея, Иран. У нас есть проблемы внутри страны, которые разрывают нас на части. Вы видите, что происходит на наших улицах — преступность, наркотики, антисемитизм.

Недостаточно, чтобы президент просто неплохо показал себя в дебатах или в обращении «О положении страны». И все сразу говорят, мол, он отлично справился — полтора часа, час. Многим людям с деменцией или Альцгеймером на ранних стадиях такое под силу. На них как бы смотришь, и впечатление такое, что дела у них ничего. Но дела у них вовсе не «ничего». Пост президента предполагает работу круглые сутки.

Тому, что Джо Байден 40% своего президентства провёл в отпуске, есть определённая причина. Как и тому, что он не даёт регулярные пресс-конференции с вопросами. И тому, что сотрудники его аппарата ходят вокруг него, когда он выходит из вертолёта. В общем, тому, что мы видим по телевидению и слышим из уст президента, есть определённая причина. И заключается она в том, что он нездоров. И опять же, я об этом не в шутку говорю. Он нездоров. У людей бывают сердечные заболевания (у меня, например). У людей бывает диабет и вообще самые разные заболевания. И также у них бывают проблемы с психическим здоровьем. И это не смешно.

Но при этом со стороны самой большой политической партии в нашей стране совершенно непорядочно и безответственно выдвигать кандидатом на пост президента человека, которого они уже раньше выдвигали кандидатом — когда он уже был нездоров. И абсолютное большинство членов этой партии прекрасно знает, что то, о чём я здесь говорю, — правда.

Дата выхода в эфир 17 июня 2024 года.