Лишь каждый пятый немец ещё надеется на победу Украины. Напротив, каждый второй видит её проигравшей, констатирует новый репрезентативный опрос в Германии, проведённый по заказу журнала Focus. Результаты коррелируют с оценкой проукраинского курса правительства в Берлине: 58% считают, что разрешение бить по России может иметь негативные последствия для Германии, 42% считают его ошибкой.
Новый опрос агентства INSA, проведённый по заказу журнала Focus между 7 и 10 июнем 2024 года, фиксирует глубокий скептицизм немцев относительно шансов Киева переломить негативный тренд в свою пользу. Так «половина опрошенных (51 процент) считают, что Украина не сможет выиграть». 26% не смогли дать ответа на поставленный вопрос, и лишь 20% уверены в победе украинского государства.
Немцы также полагаю, что помощь Украине может угрожать безопасности Германии. В репрезентативном опросе такие опасения высказали 58% участвовавших граждан. Обратную позицию, что помощь Киеву не угрожает ФРГ, разделяют 28%. 11% не смогли дать ответа, а 3% отказались отвечать на этот вопрос.
Понятным в этом контексте становится и оценка недавнего решения Берлина, позволить Украине наносить удары по целям в России с использованием немецкого оружия. 42% опрошенных назвали его «ошибочным» и лишь 38% поддержали его. 8% заявили, что им «всё равно», ещё 8% не смогли занять позицию, а 3% отказались отвечать на вопрос.
Мнение немцев разделилось практически в равных пропорциях относительно вопроса, «должна ли Украина быть готовой к уступкам России?». 38% придерживаются мнения, что «должна», а 36% придерживаются противоположного мнения. 23% не знают, что ответить на этот вопрос, а 4% отказываются на него отвечать. Focus уточняет, что в этом репрезентативном опросе INSA приняло участие 1004 человека.
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