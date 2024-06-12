Fox News: демократам и тем, кто их поддерживает, в США сходят с рук любые преступления

Если вы представляетесь демократом, поддерживаете партию Байдена или находитесь в демократическом штате, будьте уверены: вы можете творить, что угодно, и вам за это ничего не будет, утверждает Fox News. По словам ведущей, в США есть две категории законов: для «друзей режима» и для «врагов режима». И если протесты демократов попадают под закон о свободе слова, то их противники за такие же действия оказываются за решёткой.

Парковая полиция, полиция Вашингтона и Секретная служба знали об этой акции протеста за недели до её начала. Тогда неясно, почему памятники не были под защитой с учётом того, что происходило в этом же парке в 2022 году в День Поминовения (мы освещали эти события непосредственно оттуда).

И теперь мы получаем кадры, на которых преступники нападают на полицейских, совершают преступления… И мы понимаем, что каких-либо разбирательств в отношении кого бы то ни было не планируется, что этот протест характеризуется как «преимущественно мирный»…

Где-нибудь во Флориде, Айове или Теннесси вандалов – при наличии кадров, на которых они делали бы то, что творили эти выродки – задержали бы и подвергли разбирательству по всей строгости закона. Но там, где царит либерализм, если ты демократ или тот, кого демократы задабривают, чтобы ты за них проголосовал, можешь не волноваться… И участники этого протеста знали об этом.

Репортаж MSNBC: Президент Байден – безусловно, в отличие от президента Трампа – поддерживает свободу слова и свободу выражения, так что эти протестующие, само собой, реализуют своё право, они вправе это делать.

Это одна из самых привилегированных категорий людей. На территории «синих» штатов, господства либеральных устоев, или, как мы видели, учебных заведений они могут творить что попало и ничего им за это не будет. Полная безнаказанность.

А вот законы, которые можно и нужно применять к этим антиамериканским анархистам. В параграфе 1361 раздела 18 Свода законов США обозначается ответственность за разрушение федерального имущества, и за его намеренную порчу предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Напомним: в разгар беспорядков 2020 года администрация Трампа своевременно издала указ о защите американских памятников и мемориалов, отметив, что минюст США, согласно его правилам, обязан преследовать по всей строгости закона всякого, кто разрушит, испортит, подвергнет вандализму или осквернит тот или иной памятник, мемориал или скульптуру на территории США или нанесёт какой-либо иной ущерб государственному имуществу.

Но с приходом Байдена здравый смысл и верховенство права приказали долго жить. Законы должны применяться везде и ко всем. Но у нас две категории законов: одна для «друзей режима», другая – для «врагов режима» или тех, кого к ним причисляют, и кому следует быть готовым при любой возможности стать фигурантом какого-нибудь разбирательства.

Так к годам заключения приговорили участников демонстраций против абортов, вычисляли каждого, чтобы потом подвергнуть судебному преследованию в рамках дела о событиях 6 января и, разумеется, устроили президенту Трампу то, что с ним сейчас происходит.

При этом Байден, Камала Харрис, Меррик Гарланд и главы всех тех учебных заведений всегда готовы проявить снисхождение к тем, кто Америку ненавидит. Если ты оскорбляешь только тех американцев, которые чтут традиции, исповедуют христианство и так далее, или можешь как-то помочь демократам, то можешь делать, в принципе, что угодно. Поэтому все эти люди и распыляют на памятник краску из баллонов и бросают в полицейских различные предметы.

Дата выхода в эфир 12 июня 2024 года.