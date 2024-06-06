Немецкий профессор: Украина открыла немцам глаза на кошмар в их оборонной политике

Более 80% немцев согласны с тем, что бундесвер будет бесполезен в случае реального конфликта, заявляет политолог Томас Йегер. Осознание провалов оборонной политики произошло на фоне конфликта на Украине, уточняет он в эфире N-TV. Теперь Германии придётся компенсировать армии десятилетия недофинансирования. При этом другие страны Европы и ЕС в этом вопросе не лучше, все попытки создания общеевропейской обороны и ВПК, по его мнению, провалились.

ЙОРГ БЁКЕР, ведущий телеканала N-TV: Давайте теперь поговорим на эту тему с политологом Томасом Йегером из Кёльнского университета. Господин Йегер, приветствую вас.

ТОМАС ЙЕГЕР, профессор Кёльнского университета: Добрый день, господин Бёкер.

ЙОРГ БЁКЕР: Господин Йегер, можете ли вы сказать, что оружейная промышленность снова стала темой обсуждения в гостиных?

ТОМАС ЙЕГЕР: Ну она не была вне поля зрения немцев. Об этом много не говорилось. В годы, предшествовавшие вторжению России, существовали опасения, что можно быть втянутыми в конфликт, если экспортировать оружие. Но после действий России в феврале 2022 года мы наблюдаем шок в немецком обществе.

Например, в то время как, только каждый третий сейчас доверяет Бундесверу, более 80% теперь осознают, что бундесвер беспомощен. И это действительно то, чего ещё не наблюдалось. Хотя и ранее уже сообщалось, что что-то там не летает, то не плавает, а это не ездит. Но это всё принималось с пожатием плечами.

Задача национальной обороны вообще не рассматривалась как важная. И за эти долгие годы сложилась ситуация, в которой сейчас оказался бундесвер. И поворачивать вспять придётся быстро. И неудивительно, что это стоит таких огромных денег. Ведь до этого их не выделяли.

ЙОРГ БЁКЕР: ЕС планирует создать общий рынок вооружений, но чьими деньгами за это в конечном счёте будет заплачено?

ТОМАС ЙЕГЕР: Это большой вопрос на данный момент. Все европейские страны знают, что в последние несколько лет, надо сказать, десятилетий, здесь просто проявлялась халатность. Когда федеральный канцлер сейчас буквально говорит «мы привержены национальной обороне», нужно сказать: «да, а что ещё должен говорить федеральный канцлер?». «Национальная оборона нам не важна?», — такого не может быть вообще. Но всем странам в настоящее время не хватает денег, чтобы заплатить за это.

И если не брать долг на национальном уровне, можно сделать его на европейском. Но это процесс, который занимает бесконечно много времени, потому что тогда нам придётся согласовывать, что и где производится. А мы уже видим, какие пожелания высказываются одним только бундесвером. Умножьте это на «Х», если другие государства будут иметь право голоса в этом. Если производство нужно будет размещать в разных странах. То есть, это можно было бы рассматривать только в долгосрочной перспективе, это правильно. Жалко, что этого ещё не случилось.

С 1950-х годов идёт работа над общей обороной в Европе. Но с этим ничего не получилось. Мы вынуждены это констатировать. Теперь же мы должны реализовать это для начала на национальном уровне, потому что это должно произойти быстро.

ЙОРГ БЁКЕР: Господин профессор Йегер, большое спасибо за ваш анализ и за ваше время.

ТОМАС ЙЕГЕР: Большое спасибо вам, господин Бёкер.

Дата выхода в эфир 6 июня 2024 года.