Максималистские цели Киева и Запада, достижение которых с каждым днём становится всё менее вероятным, не помогут разрешить военный конфликт, утверждает Responsible Statecraft. Вместо этого Западу пора понять, что от переговоров между Россией и Украиной стоит перейти к расширенному обсуждению не только этой темы, но ещё и глобальной структуры безопасности — причём при участии Москвы.

Украине и её западным союзникам необходимо понять, что их максималистские цели не приведут к разрешению конфликта. Как утверждает Responsible Statecraft, единственно верный способ его решения заключается в том, чтобы выйти за рамки двусторонних переговоров и включить в них шаги по созданию новой всеобъемлющей системы европейской безопасности, и, что особенно важно, — с участием России.

Сегодня шансы Украины на достижение своих целей близятся к нулю, при этом многие из тех проблем, которые спровоцировали войну, никуда не делись и продолжают усиливать напряжённость. Расширение враждебного Москве военного альянса, «похоже, идёт к тому, чтобы охватить Европу вплоть до российского порога», отмечает издание.

«Вместо того чтобы создавать более крупное НАТО, которое расширяется до границ России, исключает её и конкурирует с ней, дипломатическая энергия могла бы быть направлена на создание новой инклюзивной структуры европейской безопасности, включающей Россию в сотрудничество», — предлагает RS. Эта новая структура могла бы избавить Украину от необходимости вступать в НАТО, США — от необходимости брать на себя обязательства по поддержке Киева, а Зеленского — от личной ответственности и недовольства украинцев.

По мнению издания, это, возможно, непростая задача, но вместе с тем это единственный способ закончить конфликт, обеспечив каждому — Украине, России, США и Европе — то, чего они хотят. «Выход заключается в том, чтобы выйти за рамки переговоров по российско-украинской войне и перейти к переговорам, включающим в себя эту тему, но расширенным и касающимся инклюзивной глобальной системы безопасности», — заключает RS.