Fox Business: защищая новые пошлины против Китая, Байден перепутал Си с Путиным

В своём последнем интервью журналу Time Джо Байден перепутал Си Цзиньпина с Владимиром Путиным, пишет Fox Business. Это оговорку он совершил, защищая своё недавнее решении о введении новых пошлин на китайские товары.

Президент США Джо Байден, защищая своё решение о введении новых пошлин против Китая, перепутал председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Fox Business.



Во время интервью журналу Time американский лидер подчеркнул, что, хотя, по мнению большинства экономистов, повышение пошлин приводит к росту цен для американских потребителей, однако недавно объявленные им меры не окажут такого эффекта.



«Нет, потому что вот в чём дело. Есть разница. Я с самого начала ясно дал понять Путину, что я не…, мы не будем... Например, Трамп хочет десятипроцентную пошлину на всё. И это повысит цены на всё в Америке», — сказал Байден.



В стенограмме интервью журнал Time в этом месте сделал примечание, указав, что Байден, по всей видимости, имел в виду Си, а не Путина.