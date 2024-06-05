По объективным причинам судьба Украины предрешена, её поражение лишь вопрос времени, считает американский профессор Майкл Бреннер. Именно по этой причине, отметил он в интервью Dialogue Works, Запад, возглавляемый США, находится в отчаянии: ведь он столько вложил средств проект «Украина», цель которого — окружить Россию.
НИМА АЛХОРШИД, автор канала Dialogue Works: Майкл, начнём с конфликта на Украине и того, что мы сейчас там наблюдаем. Похоже, Запад пытается затянуть этот конфликт на Украине и продолжать его дальше. Глядя на нынешнюю фазу этой войны*, можно увидеть совместную с США политику европейцев на Украине. Как бы вы её прокомментировали? Какова ваша точка зрения?
МАЙКЛ БРЕННЕР, профессор международных отношений в Питтсбургском университете, США: Я считаю, что ключевые факторы, ключевые соображения здесь следующие: во-первых, Украина, очевидно, проигрывает войну в военном плане. Они по-прежнему стойко сражаются при имеющихся у них средствах и живой силе. Но по объективным причинам их судьба предрешена: по части ситуации на поле боя вопрос простой ― как это всё кончится и когда?
Во-вторых, Запад в отчаянии. В отчаянии Запад, возглавляемый Соединёнными Штатами, находится потому, что он инвестировал огромные суммы в то, что мы могли бы назвать Проект «Украина». Он никогда не был в основном или даже отчасти про Украину.
Нынешний конфликт ― сочетание десятилетней (или можно даже сказать, начавшейся ещё в 2008 году) кампании по включению Украины в НАТО, чтобы, по сути, окружить Россию… не просто в физическом, военном смысле, но тут надежда и цель были в том, чтобы маргинализировать Россию, отстранить её от европейских дел…
США должны перестать поставлять Украине оружие, тогда конфликт закончится через два-три месяца, заявил президент России Владимир Путин, добавив, что об этом он сказал в ответ на письмо американского лидера Джо Байдена.
Россия подумает о поставках дальнобойного оружия в те регионы мира, где могут наноситься удары по чувствительным объектам недружественных стран, которые передают свои вооружения Украине, заявил президент Владимир Путин иностранным журналистам.
Украинские военные технологически не в состоянии использовать американские ракеты ATACMS самостоятельно, для этого нужно иметь спутниковую разведку, а на её основании нужно сформировать полётное задание и ввести его в ракетную систему, заявил президент России Владимир Путин.
Инструкторы из западных стран присутствуют на территории Украины и несут там потери, но на Западе предпочитают молчать об этом, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос итальянского журналиста издания ANSA.
Киевский режим до смерти замучил в застенках американского журналиста, США даже не просят провести расследование, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с сотрудниками зарубежных информагентств.
Мобилизация на Украине сейчас идёт только на восполнение потерь, теперь администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно снизить там мобилизационный возраст с 25 до 23, а потом и до 18 лет, — России об этом известно, заявил президент Владимир Путин, общаясь с иностранными журналистами в Санкт-Петербурге.
Если говорить о безвозвратных потерях в зоне СВО, то их соотношение составляет примерно один к пяти, очень большие потери Украины на поле боя и привели к попытке провести тотальную мобилизацию, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с иностранными журналистами в Санкт-Петербурге.