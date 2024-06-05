Американский профессор: Запад в отчаянии, потому что Украина обречена

По объективным причинам судьба Украины предрешена, её поражение лишь вопрос времени, считает американский профессор Майкл Бреннер. Именно по этой причине, отметил он в интервью Dialogue Works, Запад, возглавляемый США, находится в отчаянии: ведь он столько вложил средств проект «Украина», цель которого — окружить Россию.

НИМА АЛХОРШИД, автор канала Dialogue Works: Майкл, начнём с конфликта на Украине и того, что мы сейчас там наблюдаем. Похоже, Запад пытается затянуть этот конфликт на Украине и продолжать его дальше. Глядя на нынешнюю фазу этой войны*, можно увидеть совместную с США политику европейцев на Украине. Как бы вы её прокомментировали? Какова ваша точка зрения?

МАЙКЛ БРЕННЕР, профессор международных отношений в Питтсбургском университете, США: Я считаю, что ключевые факторы, ключевые соображения здесь следующие: во-первых, Украина, очевидно, проигрывает войну в военном плане. Они по-прежнему стойко сражаются при имеющихся у них средствах и живой силе. Но по объективным причинам их судьба предрешена: по части ситуации на поле боя вопрос простой ― как это всё кончится и когда?

Во-вторых, Запад в отчаянии. В отчаянии Запад, возглавляемый Соединёнными Штатами, находится потому, что он инвестировал огромные суммы в то, что мы могли бы назвать Проект «Украина». Он никогда не был в основном или даже отчасти про Украину.

Нынешний конфликт ― сочетание десятилетней (или можно даже сказать, начавшейся ещё в 2008 году) кампании по включению Украины в НАТО, чтобы, по сути, окружить Россию… не просто в физическом, военном смысле, но тут надежда и цель были в том, чтобы маргинализировать Россию, отстранить её от европейских дел…

Дата публикации 04 июня 2024 года.