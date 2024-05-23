American Conservative: пора готовиться к новому президентскому сроку Трампа

Нынешние показатели Трампа значительно лучше, чем когда-либо в его политической карьере, поэтому неудивительно, что аналитики начинают прикидывать, какой может оказаться его будущая администрация, пишет The American Conservative. Его победа уже не станет такой неожиданной, как это было в 2016, и сам Трамп, конечно, постарается избежать кадровых проблем.

Результаты опросов общественного мнения показывают очень хорошие результаты в отношении Трампа. Поэтому неудивительно, что аналитики начинают прикидывать, какой может оказаться его будущая администрация, пишет The American Conservative.

По мнению обозревателя AC, она будет отличаться от той, что была во время его первого срока, поскольку тогда его победа над Хиллари Клинтон оказалась неожиданной и повлекла за собой ряд кадровых проблем. К тому же тогда и сам Трамп, скорее всего, не осознавал, что персонал в политике значительно важнее, чем в бизнесе.

Например, не стоит нанимать того же Джона Болтона, если ты хочешь избежать новых войн и, возможно, даже попытаться свернуть уже идущие. Ещё одна сложность состояла в том, что, как правило, в администрацию назначают людей из предыдущей администрации этой же партии, поднимая человека на одну-две карьерные ступени.

А сторонники Буша, которые по идее и должны были сформировать администрацию Трампа в 2016, выступали против него ещё со времён праймериз и редко проявляли эффективность в работе.

И, наконец, отмечает AC, тогда существовал так называемый фактор Джаванки. Так прозвали пару дочери Трампа Иванки и её мужа Джареда Кушнера. Они получали пинки гораздо чаще, чем того заслуживали. В итоге имя Трампа стало больше ассоциироваться с низкопробной консервативной политикой.

Что же изменилось на этот раз? Пара Иванка-Джаред больше не принимают такого участия в семейном политическом бизнесе. Теперь более важную роль будут играть консервативные члены семьи Трампов, в частности, Дональд Трамп-младший.

А сам глава клана, похоже, понял, насколько важна согласованность. Связывает ли он это с личной преданностью, ещё предстоит выяснить. При этом большую пользу может принести экономическая программа для его сторонников из рабочего класса или внешняя политика, достойная названия «Америка прежде всего».

Хорошим показателем того, как обстоят дела, будет выбор Трампа на пост вице-президента. Список кандидатов более-менее понятен. По мнению издания, достаточно взглянуть на трёх лучших сенаторов, кандидатуры которых, как говорят, сейчас рассматриваются. Среди них убеждённый популист Джей Ди Вэнс, Тим Скотт, способный помочь наладить контакты с темнокожими избирателями, и латино-американец Марко Рубио.

Нынешние показатели Трампа значительно лучше, чем когда-либо в его политической карьере, констатирует AC. Поэтому его победа не станет потрясением, как это было в 2016. Плюс сейчас в его окружении уже есть много людей, которые уже закладывают основу для второго срока. Хотя, стоит признать, что действуют они не всегда сообща.

На данном этапе, считает обозреватель, остаются два самых важных вопроса. Сколько мошенников смогут пробраться под шумок в Белый дом Трампа? И насколько Трамп будет полагаться на трезвомыслящих консерваторов, сдерживавших ранее его громкие выходки? Ответы на них могут быть взаимосвязаны.

Ну и, наконец, непонятно, сколько амбициозных людей заинтересуются работой с Трампом, учитывая, что он не будет иметь права снова баллотироваться в 2028 году.