Обозреватель BFM TV: Россия готовится к долгой войне, реорганизовав армию и заменив министра обороны

Российская армия научилась на своих ошибках и стала более эффективной, считает обозреватель BFM TV Улисс Госсе. Реорганизация вооружённых сил вместе с назначением на пост министра обороны экономиста говорит о подготовке к продолжительной войне.
УЛИСС ГОССЕ, обозреватель международных новостей BFM TV:Мне кажется крайне важным то, что теперь это не та же российская армия, какой она была в феврале 2022 года. Армия 2022 года потерпела поражение — к общему удивлению, Украина устояла, но это уже история.
В настоящее время наступает новая российская армия, которая извлекла урок из своего поражения, окрепла, мобилизовала свои силы, пройдя через внутренние кризисы и сменяющие друг друга штабы, но которая сейчас полагается на навыки и опыт ведения войны, позволяющие ей быть более эффективной. В результате такие маленькие прорывы представляют опасность, потому что могут перерасти в критические изменения на фронте.
Так что сейчас идёт военное наступление, начатое Путиным, и одновременно политическое наступление, которое выражается в назначении нового министра обороны. Сергей Шойгу ушёл — ушёл представитель «старой гвардии». Он никогда не блистал в ведении военных действий и даже в целом в управлении армией, которую критиковали. Его заменили более молодым и что важнее, с экономическим пониманием войны: он превратил Россию в страну, которая полностью сосредоточена на войне, то есть подчиняется постоянной военной экономике.
Таким образом, реорганизация армии и передача ведения войны военным в штабе говорит о том, что Россия действительно готовится к продолжительной войне, выделяя на неё все огромные средства страны.
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