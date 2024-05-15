N-TV: новая торговая война Байдена с Китаем грозит подорвать и без того слабую экономику Германии
Немецкой экономике по-прежнему не хватает динамики. Как сообщает Handelsblatt, в своём весеннем прогнозе эксперты по экономике предполагают рост лишь на 0,2% в 2024 году. Многие предприятия недовольны.
Однако, согласно Экономическому консультативному совету, ожидается, что в течение года экономика снова наберёт обороты. В 2025 году должен быть рост на 0,9%, пишет Handelsblatt. Ожидается, что инфляция снизится, а это означает, что потребление увеличится.
Однако встречный ветер дует со стороны США. Президент США Байден резко повышает тарифы на электромобили из Китая, что скажется и на Европе.
АНТОНИН ФИНКЕЛЬНБУРГ, директор Федерации внешней торговли (BGA): Все товары, которые теперь не поступят в США, придут к нам, придут в Европу, придут в Южную Америку. В этом плане это перенасыщение продуктами, это перепроизводство, которое идёт из Китая, на самом деле существует и тоже становится для нас экономической проблемой.
Пока неясно, каким будет ответ ЕС, но он также изучает возможность введения карательных пошлин для китайских электромобилей.
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