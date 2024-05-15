«Мир на Украине» — в Der Spiegel удивлены центральному пункту программы партии Вагенкнехт на региональных выборах

На земельных выборах в Саксонии новая немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) хочет поставить вопрос примирения с Россией, призывая Запад и Украину отказаться ставить условия для переговоров. Der Spiegel считает удивительным такое внимание к международным вопросам на региональных выборах. Немецкому журналу также бросился в глаза жёсткий антимиграционный курс партии и отсутствие критики АдГ.

Партия Сары Вагенкнехт рассчитывает участвовать в формировании восточногерманских земельных правительств. Журнал Der Spiegel оценил программу для Саксонии, и его удивило, что первая глава программы полностью посвящена урегулированию конфликта на Украине. «На первый взгляд, это необычно для предвыборной программы в земельный парламент — ССВ посвящает себя теме мира».

На Украине ССВ «призывает к немедленному прекращению огня и переговорам без предварительных условий». При этом, по мнению партии, возвращение мира в Европу может произойти только «в долгосрочной перспективе, если будут уважаться интересы безопасности всех сторон». Объясняется также, почему эта тема так важна конкретно для Саксонии.

В частности, избирателям из Саксонии кандидаты от ССВ обещают, что будут против отправки солдат из Саксонии «на восточный фланг НАТО». Кроме того, они «не будут поддерживать размещение оружейных производств в Саксонии», — продолжает программа. Выступают против «контрактов на военные исследования для саксонских университетов и набора бундесвером молодых талантов в школах». Партия также выступает против введения в школах «курса военной и гражданской обороны».

Der Spiegel отмечает, что своими требованиями об остановке военных поставок на Украину и немедленном начале переговоров партия Вагенкнехт «совместима с курсом премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера из ХДС». Но в то же время в программе особо выделена критика Кречмера. «Каждый голос за ХДС на земельных выборах в Саксонии также является попутным ветром для Фридриха Мерца, который хочет ещё глубже втянуть нас в войну на Украине, поставив ракеты Taurus», — указывается в программе.

Кроме внимания к Украине, немецкий журнал привлёк и тот факт, что ССВ не критикует «Альтернативу для Германии». «ССВ прошлась практически по всем партиям», но «АдГ в проекте программы не упоминается». Партия также заявляет, что «хочет остановить неконтролируемую миграцию». Почти 1400 человек в Саксонии сейчас должны быть выдворены за пределы Германии. ССВ в своей программе указывает, что их выдворение должно произойти «незамедлительно». «Основное правило заключается в том, что у нас могут оставаться только люди, соблюдающие закон».

Немецкий журнал напоминает, что, согласно опросам, «партия Вагенкнехт могла бы сразу стать третьей по силе силой в Саксонии с добрыми десятью процентами». Учитывая распределение сил в парламенте, голоса партии Вагенкнехт могут стать решающими. Региональная глава ССВ в Саксонии уже пообещала проявить принципиальность при заключении коалиционного соглашения. «Люди должны сразу почувствовать улучшение, в противном случае на нас не стоит рассчитывать», — цитирует политика Der Spiegel.