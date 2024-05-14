The Independent: «Как на Хиросиму» — сенатор Грэм предложил Израилю сбросить на Газу ядерную бомбу

В недавнем интервью американский сенатор Линдси Грэм выступил с очередным скандальным заявлением по ближневосточному кризису. Политик дал понять, что израильскому государству необходимо нанести ядерный удар по палестинскому анклаву, ссылаясь на опыт бомбардировок США Хиросимы и Нагасаки, пишет The Independent.

Американский сенатор Линдси Грэм подвёргся критике за то, что провёл параллели между войной в Газе и Второй мировой. Он дал понять, что Тель-Авиву необходимо нанести ядерный удар по палестинскому анклаву, пишет The Independent.

«Когда мы как нация столкнулись с разрушением после Перл-Харбора, сражаясь с немцами и японцами, мы решили положить конец войне, сбросив на Хиросиму и Нагасаки ядерное оружие. Это было правильное решение», — отметил политик в недавнем интервью.

«Дайте Израилю бомбы, которые ему нужны, чтобы положить конец войне, которую он не может позволить себе проиграть, и работайте вместе с ним, чтобы минимизировать потери», — продолжил Грэм.

«Почему Америка может сбросить две ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, чтобы положить конец войне, угрожающей её существованию. Почему для нас это было нормально? Я думал, что это было нормально» — сказал законодатель.

«Что касается Израиля, то делайте всё необходимое, чтобы выжить как еврейское государство. Делайте всё необходимое», — добавил он.

Грэм уже не в первый раз высказывает спорное мнение о ближневосточном конфликте. Ранее он призывал президента США «стереть с карты» некоторые части Ирана, напоминает The Independent.