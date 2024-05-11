Скотт Риттер: дипломатия — это мышца, которая у США атрофировалась за ненадобностью

Россия уже давно перестала пытаться наладить диалог с США и теперь выстраивает отношения с другими странами по всему миру. Как объясняет в интервью Dialogue Works бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер, дипломатия — это искусство компромисса, это умение решать мировые проблемы совместными усилиями, однако США «таким не занимаются».

Дипломатия — это мускул. Это мышца, которую нужно использовать. Хотелось бы видеть эту мышцу хорошо натренированной, ради которой часто ходят в спортзал, которую подпитывают и которая получает много полезных веществ. Но когда она не используется, она просто атрофируется.

Дипломатическая мышца, связывающая Россию с Соединёнными Штатами, атрофирована. Её не существует. То же самое с их военными отношениями, в установлении которых я когда-то лично принимал участие, — их не существует.

Поэтому русские сказали: «Мы не собираемся просто сидеть и ничего не делать — мы собираемся двигаться вперёд». Россия сейчас активно работает по всему миру, лидируя во многих геополитических вопросах: экономических, военных, политических. И она делает это таким образом, что США не принимают в этом никакого участия. Ей плевать.

Ну, не то чтобы ей было совсем плевать, но когда Америка выставляет себя непричастной — она таковой и становится. Я могу гарантировать вам, что если бы американский референт по Африке взаимодействовал с российским референтом по Африке по вопросам Сахеля, то эта телефонная линия была бы очень занятой. Мы бы звонили русским, просили разъяснений, говорили: «А зачем вы делаете то-то? А как вы делаете то-то? Бла-бла-бла»… Очень оживлённо.

Но этого не происходит. Поэтому Россия в Африке делает то, что делает, — и без участия Америки, потому что Америка сама отказалась от участия. Как отказалась и Европа.

Так что России буквально всё равно. И это очень опасно, потому что это означает, что мы больше не имеем никакого влияния там, где у нас могут быть законные опасения по поводу национальной безопасности, внешней политики или экономики, которыми мы должны делиться с русскими в попытке сохранить мир и безопасность. Они могли бы изменить свою позицию точно так же, как изменили бы её мы, если бы они обратились к нам. В этом и заключается суть дипломатии: в стремлении избежать конфронтации путём компромисса и при этом как можно более решительно отстаивать свою позицию.

Дипломатия — это искусство компромисса: как пойти на компромисс и при этом добиться того, чего вы в конечном итоге хотите достичь. Но мы таким больше не занимаемся. Русские просто делают, что хотят, — мы больше никакой роли не играем. И это очень страшно. Если простой американский гражданин задумается об этом хоть на мгновение, то, когда пройдёт страх, он должен прийти в ярость. Потому что наше правительство не очень-то служит интересам американского народа. Никому не выгодна изоляция от России в данный момент.

Дата выхода в эфир 11 мая 2024 года.