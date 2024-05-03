Foreign Affairs: Американская помощь не станет для Украины панацеей

Новая партия американских вооружений обеспечит Киеву недолгую передышку, но не решит фундаментальных проблем, из-за которых Украина не может рассчитывать на урегулирование конфликта на своих условиях, пишет Foreign Affairs. Как полагает обозреватель издания, украинцам в первую очередь необходимо обеспечить к осени достаточную численность войск, чтобы выдержать натиск россиян — а для этого им потребуется ускорить и реорганизовать мобилизацию.

Новый пакет американской помощи, наконец одобренный конгрессом, не решит основных проблем, которые стоят перед Киевом, констатирует Foreign Affairs. Как пишет издание, хотя очередная партия американских вооружений, вероятно, поможет украинцам несколько замедлить темпы продвижения российских войск, для того, чтобы «завершить войну на выгодных Украине условиях», понадобится нечто «гораздо более масштабное».



Предотвращение российской победы, которая из-за нерасторопности зарубежных партнёров Киева становится всё более вероятной, потребует от Киева комплексной стратегии, включающей мобилизацию новых солдат, их оснащение и подготовку, а также — шаги, которые позволят «донести до Кремля, что продолжение боевых действий будет всё более рискованным предприятием для самой России», говорится в материале FA. Выполнение таких задач станет непростым делом и потребует много времени, однако если их не выполнить, конфликт удастся разве что затянуть, но развиваться он будет по всё той же траектории, предупреждает обозреватель издания.



К счастью для украинцев, новый пакет американской помощи как раз и даст Киеву достаточно ясности на следующие шесть месяцев для того, чтобы приступить к более широкому стратегическому планированию, пишет Foreign Affairs. Первое, что нужно сделать Украине — это получить новых солдат, для чего ей нужно будет активнее вести мобилизацию, улучшать подготовку и обеспечивать оснащение. До сих пор это было невозможно, однако получив американское оружие, украинские генералы могут наконец разработать конкретный план по подготовке и оснащению дополнительных бригад. Впрочем, для начала украинцам придётся решить проблемы с набором солдат — пока он идёт не слишком эффективно, и с этим пора разобраться, подчёркивает журналист FA.



По мнению автора, мобилизацию Киеву следует проводить в три этапа: во-первых, немедленно сформировать силы, способные заменять подразделения на фронте; во-вторых, восстановить резервы, дабы обеспечить ротацию; и, наконец, создать новые подразделения, способные проводить наступательные операции. Но если первый этап уже выполним, то второй тормозит нехватка оснащения, а третий — уровень подготовки офицеров. Решить эти проблемы и обеспечить достаточную численность личного состава Украина должна уже к осени — ведь именно тогда Россия, измотав украинские войска, будет представлять наибольшую опасность.