Washington Post: без американской помощи украинцы погрузились в «мрачный реализм»

Обозреватели американской The Washington Post вернулись из поездки в Киев и рассказали о мрачных настроениях среди украинцев, говорится в материале газеты. Это связано с паузой в американском финансировании, из-за которого ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов.

Как пишет The Washington Post, пока Америка колеблется в вопросе предоставления Украине жизненно важной помощи, украинцы полны мрачных настроений. Владимир Зеленский признался в интервью обозревателю издания, что, если конгресс не одобрит очередной транш, ВСУ придётся начать отход, чтобы «спрямить» линию фронта.

Спикера конгресса Майка Джонсона, который отказывается одобрить финансирование, на Украине считают «препятствием». Существует очень чёткое ощущение, что без американской поддержки эта война очень быстро станет намного более жёсткой, говорят авторы.

В Европе предпринимаются попытки компенсировать слабость ВСУ. Чехия активно занимается продажей оружия и делает всё возможное, чтобы раздобыть как можно больше 155-миллиметровых снарядов. Дания заявила, что отдаст весь свой запас артиллерийских снарядов.

«Но дыра, образовавшаяся из-за отсутствия поддержки со стороны США за последние шесть месяцев, — это действительно большая дыра, которую нужно заполнить, и я не думаю, что разумно ожидать, что Дания в одиночку вмешается и заполнит её», — вздыхает автор.