Guardian: Байден пошёл на поводу у Трампа и стал использовать оскорбления в своей предвыборной кампании

Считается, что именно Трамп привнёс оскорбительную риторику в американскую политику. То, что бывший президент использует её в своей предвыборной кампании никого не удивляет, но недавно также стал действовать и Байден, сообщает The Guardian. В последние месяцы действующий президент стал называть своего оппонента слабым, растерянным и «психически неполноценным». Такую резкую смену риторики связывают с низкими рейтингами Байдена и провалом его предвыборной стратегии.

В ноябре на территории США пройдут одни из важнейших президентских выборов в истории. У каждого из кандидатов есть свой стиль политической риторики. Если к грубостям и оскорблениям со стороны Трампа все уже привыкли, то услышать такое от Байдена никто не ожидал, сообщает The Guardian.

Кажется, что предвыборная команда Байдена решила «бороться с огнем с помощью огня», что ещё раз показывает, как Трамп изменил стандарты американской политики. Теперь действовать через грубость стало выгодно. Например, в последние месяцы Джо Байден стал называть своего оппонента «психически неполноценным», а его кампания заявила, что США «заслуживают лучшего, чем слабый, растерянный и уставший Дональд Трамп». Также действующий президент стал упрекать мультимиллиардера в том, что он не может выплатить залог в размере $454 млн. В связи с этим Трамп даже получил прозвище от команды Байдена — «банкрот Дон».

Такая риторика со стороны Байден контрастирует с тем, что люди услышали во время его речи «О положении дел в стране», где он даже не называл Трампа по имени.

Марджори Херши, заслуженный профессор политологии в Университете Индианы в Блумингтоне, считает, что такие перемены связаны с тем, что политика Байдена просто не работала и требовала изменений. Также она уверена, на «Байдена оказывалось значительное давление со стороны его советников, активистов».

Трамп последние 4 года всячески подкалывал, а иногда и оскорблял Байдена, пишет издание. Так что в команде президента поняли, «что игнорирование негативной агитации не даёт хороших результатов». Поскольку люди часто лучше запоминают и больше обращают внимание именно на негатив. Такое поведение Байдена больше соотносится с популярным мемов про президента, где он изображён с «красными лазерными глазами», отмечает автор статьи.

Согласно исследованию, опубликованному в 2023 году, частота использования слов с негативной коннотацией увеличилась, когда Трамп вступил в президентскую гонку 2016 года. Также профессор школы компьютерных и коммуникационных наук Швейцарского федерального технологического института Роберт Уэст считает, «что, когда Трамп начал свою предвыборную кампанию, произошел мощный скачок негатива». При этом другая сторона сейчас начинает действовать точно также.

При этом нет никаких гарантий, что изменение риторики точно принесёт Байдену победу на выборах. Однако всё это лишь подтверждает тот факт, что республиканцы и демократы стали больше друг друга ненавидеть. В 2022 году исследование Pew Research показало, что 72% республиканцев считают демократов «более аморальными», чем средний американец, по сравнению с 47%, которые считали так в 2016 году. С демократами ситуация схожая – 63% в 2022 против 35% в 2016.

Также не стоит считать, что Трамп первый, кто стал использовать оскорбления в президентской кампании. Есть пример Джорджа Буша-старшего, а также самих Джона Адамса и Томаса Джефферсона на выборах 1796 года. Уже тогда сторонники Адамса утверждали, что «Джефферсон будет пропагандировать проституцию и кровосмешение», а сторонники Джефферсона, в свою очередь, называли Адамса «гермафродитом».