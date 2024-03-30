Spectator: проблемы британской экономики намного серьёзнее, чем просто «рецессия»

При помощи различных уловок и манипуляций правительство Великобритании изо всех сил пытается донести до населения, что национальная экономика в ближайшее время выкарабкается из рецессии и продолжит бурный рост. Тем не менее оптимизм властей не разделяют рядовые граждане Туманного Альбиона, которые разочарованы текущей экономической ситуацией в стране. Помимо сравнительно непродолжительного прошлогоднего снижения объёма экономики, ВВП на душу населения сокращался намного дольше по времени, что привело к реальному снижению доходов британцев до уровня 2019 года.

Великобритания не смогла пересмотреть свой путь выхода из рецессии. После того как власти страны обнародовали данные по ВВП за четвёртый квартал прошлого года, показывающие экономический спад на 0,3% в период с октября по декабрь, казалось, что экономический спад остановился. Тем не менее замедление темпов роста британской экономики сохранилось, равно как и её пребывание в состоянии «технической» рецессии, пишет The Spectator.

В то же время британский кабмин относится к происходящему со «спокойным оптимизмом» в надежде, что ситуация скоро улучшится, а прошлогодний спад будет «коротким и незначительным». Задача правительства заключается в продолжении продвижения идеи о мнимом улучшении экономической ситуации для того, чтобы убедить в этом общественность, и это становится всё более сложным делом.

По данным опросов, среди жителей Великобритании широко распространено разочарование уровнем доступа населения к социальным услугам, за которые они платят. Среди прочего у Национальной службы здравоохранения рекордно низкий рейтинг одобрения, поскольку людям сложно попасть на приём к врачу и в больницу. Однако стагнирующий экономический рост также даёт о себе знать, ведь несмотря на то, что объём экономики сокращался во втором полугодии прошлого года, ВВП на душу населения снижался гораздо дольше и в этом году трудоустроенные британцы располагают меньшими доходами, чем в 2019 году.

Таким образом, рецессия, в которой находится Великобритания, как преуменьшается, так и преувеличивается, поскольку экономический ущерб, нанесённый домохозяйствам в результате пандемии и последующих экономических потрясений, так и не был устранён. Стагнация экономического роста в сочетании с инфляционным кризисом привела к заметному падению уровня жизни. Уловки британских министров по уходу от термина «рецессия» не приведут к бурному восстановлению экономики, а наоборот, покажут, что экономические проблемы Великобритании намного серьёзнее, чем предполагается под этим понятием.