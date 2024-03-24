Deep Dive: Действия террористов во время теракта в Москве не характерны для ИГИЛ

Ситуация вокруг теракта в Москве не такая однозначная, какой её пытаются представить западные СМИ. Ведущий канала Daniel Davis / Deep Dive Дэниел Дэвис, опираясь на свой военный опыт в Афганистане и Ираке, считает, что террористы действовали совсем не как члены ИГИЛ. У них не было поясов смертников, которые они использовали бы при задержании, они сделали это за деньги, а не из-за религии, что не свойственно идеологически мотивированным членам террористической организации. Также, странным кажется желание сбежать именно через Украину.

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Но вопрос в том, является ли ИГИЛ обособленной проблемой? И это то, что необходимо проанализировать. Потому что мой опыт участия в контрповстанческих войнах и борьбы с террористами и воинствующими экстремистами в Афганистане и Ираке показывает, что у них есть некоторые общие черты.

Во-первых, они верят в то, что делают. Во-вторых, они готовы жертвовать своими жизнями ради этого. И третья вещь, которую я часто видел в «Талибане» и в некоторых других террористических группах, таких как «Аль-Каида» или другие, – ими двигали не деньги. Их мотивировала идеология и религиозное рвение. Вот почему так много желающих умереть, взорвав себя, надев жилеты смертников и так далее.

И они не хотели попадать в плен. Я не знаю, сколько раз я вспоминал брифинги разведки, которые я получал во время боевых операций: «мы преследовали некоторых из этих парней, и вместо того, чтобы попасть в плен, они приводили в действие пояс смертника, потому что они не собирались быть захваченными живыми».

Итак, давайте посмотрим, что нам известно об этом конкретном случае. Мой друг, имеющий связи в разведывательном сообществе, поднял несколько серьёзных вопросов и считает, что здесь что-то не так. И мне тоже так не кажется. Во-первых, выяснилось, что эти парни были таджиками. Они уже были в стране, но их поймали при попытке бегства на Украину, где, по словам русских, их ждало открытое окно. Так что это наводит на определённые мысли. Почему они должны были ехать в Украину, а не куда-то ещё, откуда они могли бы сбежать, особенно если бы они были таджиками, они могли бы поехать куда-то еще.

Но второе — это то, что им заплатили или, по крайней мере, пообещали полтора миллиона рублей. То есть они делали это не из какого-то религиозного рвения. Они делали это за большие деньги. Также — план был разработан третьей стороной. И вы услышите об этом в одном из видеороликов с допросами, которые выложены прямо сейчас, — поразительном видео, которое вы найдёте очень убедительным.

Но в этом видео вы увидите, что с этими парнями связался кто-то другой через канал Telegram. Это, так сказать, как наш Twitter. И они не знали, кто эти люди. У них не было никакой связи с ним, кроме голоса и текстового сообщения. Так что это был не их порыв. С ними связался кто-то другой. И, конечно же, на другом конце провода может быть кто угодно. Так что совершенно неясно, кто именно это делал. Вторым планировщиком был анонимный помощник, который связался с ними. Он утверждал, что является кем-то из Исламского государства, проповедником, которого они, очевидно, слушали. Так что они были очень уязвимы и легко поддавались манипуляциям.

Все сдались, когда их загнали в угол. Как будто ни у кого не было жилета смертника. Так что это ещё одна вещь, которая не является признаком ИГИЛ, как в случае с Ираном, о котором я вам рассказывал. Это был террорист-смертник, который пожертвовал здесь своей жизнью. Этим парням нужны были деньги. Это не признаки идеологически мотивированного человека. И если ИГИЛ действительно сделал это, то возникает вопрос: почему они не послали своих людей, чтобы те сделали это, как кто-то, кто посвятил себя этому? И, конечно, у них есть такая возможность в России. Они смогут проникнуть практически в любое место. Так что это ничего не доказывает, но вызывает много вопросов, потому что сейчас ситуация, похоже, не складывается.

Дата выхода в эфир 24 марта 2024 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.

