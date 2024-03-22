Американские солдаты всё больше сталкиваются с проблемами житейского характера, поэтому, в частности, они не рекомендуют своим знакомым идти на военную службу, пишет Responsible Statecraft. Среди таких проблем чаще всего называют плохое состояние казарм, отсутствие продовольственной безопасности, наличие сексуального насилия и ограниченный доступ к здравоохранению и уходу за детьми.

Американские солдаты сталкиваются с кризисом качества жизни, при этом в Пентагоне сохраняются проблемы с набором персонала, пишет Responsible Statecraft. «У нас произошёл разрыв доверия с нашим американским народом», — заявил на слушаниях в конгрессе главный советник руководства ВМФ Джеймс Хонеа.

Эксперты среди ключевых проблем, с которыми сталкиваются американские солдаты, называют плохое состояние казарм, отсутствие продовольственной безопасности, наличие сексуального насилия и ограниченный доступ к здравоохранению и уходу за детьми. Особенно остро среди семей военнослужащих стоят экономические проблемы. Им зачастую сложно найти работу для супругов в гражданской жизни, а также обеспечить нормальное питание и медицинское обслуживание для своих детей.

Автор статьи отмечает, что эти оценки дают представление о том, почему военные испытывают трудности с набором солдат, притом что руководство Пентагона готовится к потенциальной войне с Китаем. Согласно недавно опубликованному опросу, только 32% семей действующих военных рекомендуют службу другим — в 2016 году таковых было на 23% больше.

Так, в 2023 году каждая шестая семья военнослужащих сообщила об отсутствии продовольственной безопасности. Они также жаловались, что им приходится дольше ждать доступа к медицинской помощи, чем их гражданским коллегам. 8% военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, заявили, что в прошлом году они всерьёз задумывались о самоубийстве.

Ещё одна большая проблема — жильё. Несмотря на рекордно высокие военные расходы, некоторые военнослужащие живут в плохо обслуживаемых казармах с плесенью, коричневой водопроводной водой и серьёзными проблемами с безопасностью. Корпус морской пехоты занимается тем, чтобы обеспечить кондиционирование воздуха на всех базах в жарком климате, они хвалятся, что за последние пять лет они отремонтировали 30 казарм.

В бюджете, который администрация Байдена предлагает на следующий год, заложено финансирование для решения некоторых проблем с качеством жизни, включая расширение программ продовольственной помощи, усилия по предотвращению самоубийств и сексуальных посягательств. Но про ремонт казарм и баз там не говорится.

Офицеры посетовали, что так называемые неотложные потребности — такие как финансирование расширенных военных операций на Ближнем Востоке — часто преобладают над запросами на улучшение качества жизни военнослужащих. «Я не думаю, что эти вещи должны конкурировать друг с другом», — сказал Хонеа.