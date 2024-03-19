Hill: помощи Украине из США всё не видно — у Вашингтона есть более срочные дела

Нет никаких признаков того, что спикер палаты представителей Майк Джонсон поднимет вопрос о предоставлении Украине нового пакета помощи до возвращения с праздничных каникул через три недели, пишет The Hill. До их начала осталось всего несколько дней — и их планируется посвятить предотвращению частичной остановки работы правительства США.

Во вторник палата представителей возвращается в Вашингтон, испытывая повышенную потребность в увеличении военной помощи Украине, но не имея официальных сроков и чёткой стратегии для её принятия, пишет The Hill.

Нижняя палата будет заседать всего четыре дня до двухнедельного праздничного перерыва, и сторонники Киева, включая ведущих демократов в обеих палатах, призывают спикера Майка Джонсона принять дополнительную помощь до конца недели.

Тем не менее в пятницу конгрессу предстоит в срочном порядке финансировать правительство и предотвратить частичную остановку работы — процесс, который, как ожидается, займёт всю неделю, — и Джонсон не дал никаких признаков того, что он готов быстро принять пакет мер по внешней помощи в короткий промежуток времени до перерыва, и не раскрыл, как будет выглядеть такое законодательство.

Спикер заявил, что хочет сначала сосредоточиться на финансировании правительства и только после этого перейти к пакету вопросов национальной безопасности — включая помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование усиления безопасности на американо-мексиканской границе.

В этом случае самые ранние возможные действия по Украине будут предприняты не раньше 9 апреля — через три недели, когда палата представителей должна вернуться в Капитолий после длительных праздничных каникул. По мнению многих демократов, осаждённые силы Украины не могут ждать так долго: российские войска медленно продвигаются вперёд, в то время как Украина испытывает острую нехватку ресурсов.