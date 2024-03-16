EurActiv: Европа боится роста импорта российского зерна и собирается ввести ограничения
«Европейская комиссия оценивает возможность введения ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из России в Европейский союз», — говорится тексте, опубликованном председателем Комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Так ЕС собирается бороться с резким ростом импорта российского зерна, сообщает EurActiv
Всё это происходит на фоне продолжающихся протестов фермеров, которые происходят по всей Европе, но в особенности бастуют в Польше. Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на родине сталкивается с колоссальным давлением со стороны правительства, которое требует его отставки на фоне непрекращающихся митингов, связанных с сельским хозяйством.
Сам Войцеховский на пресс-конференции заявил, что Россия использует своё продовольствие «как оружие» и что Европа должна реагировать на это. Он считает, что такая доминация одной страны на рынке может привести к «дестабилизации».
Хотя до этого импорт продовольствия под санкции не попадал. Но сейчас Европейская комиссия сталкивается с «растущим давлением со стороны лидеров и законодателей ЕС», которые хотят ввода ограничений на торговлю. В прошлом месяце односторонний запрет ввела Латвия, скоро это может сделать и Польша.
Но при этом комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон, выразила сомнение по поводу целесообразности таких ограничений. Она считает, что это может привести к «искажению рынка» и «повышению цен на продукты питания для стран Юга, зависящих от российского импорта».
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