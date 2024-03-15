Judging Freedom Оригинал

Американский экономист: США своими действиями разрушают отношения с двумя ядерными сверхдержавами

Материал представлен в переводе ИноТВ
Сейчас ситуация накалена до предела, но Вашингтон не предпринимает никаких действий по её разрешению. Напротив, вся внешняя политика США и операции ЦРУ преследуют лишь одну цель — навредить Китаю и России, что только увеличивает вероятность ядерной войны. Европа же также действует очень непоследовательно — заявления президента Макрона просто безрассудны и опасны, такое мнение в интервью Judging Freedom высказал американский экономист Джеффри Сакс.

Насколько обострились сегодня отношения между Россией, США и Китаем в значительной степени из-за американских махинаций и промахов, которые вы так яростно критикуете?

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист: Напряжённость чрезвычайно высока и становится всё выше, и мы ежедневно говорим о третьей мировой войне, ядерной войне и тому подобном. И мы не должны принимать это за шутку или норму. Мы наблюдаем крайне тревожную ситуацию, когда внешняя политика США и операции ЦРУ направлены на расшатывание двух ядерных сверхдержав России и Китая. История, которую мы обсуждали, о том, что Трамп приказал ЦРУ ослабить Китай, не является новостью для китайцев. Так как же они могут спокойно смотреть на США? Конечно, президент Путин и российское руководство тоже понимают всё, что касается попыток США навредить России, будь то расширение НАТО, перевороты, которые США провоцируют в странах вокруг России, как, например, на Украине в феврале 2014 года, или открытая война.

К этому следует добавить, что мы не знаем, способен ли президент США вести переговоры, потому что очевидно, что он в какой-то степени болен, и мы не знаем, насколько сильно. Но, похоже, это не президент, способный вести переговоры на высоком уровне. Между США и Россией не ведётся никаких переговоров на высоком уровне. У нас нет дискуссий между Байденом и Путиным. Так что сейчас у нас бездействующий Белый дом.

Кроме того, мы наблюдаем безумие, происходящее в Европе. Президент Макрон, которого я лично знаю много-много лет, говорит совершенно невероятные вещи о том, что: «мы собираемся отправить наши войска на Украину. Мы должны вмешаться. Нет никаких красных линий» и так далее. Я знаю французское руководство. Я знаю европейское руководство. Никто не понимает, даже изнутри, что сейчас делает Макрон? Это совершенно безрассудно. Вот если бы у нас был активный президент. Поверьте мне, этого бы не случилось, если бы у нас не было самого безответственного президента. Но Байден, очевидно, не может контролировать ситуацию.

Дата выхода в эфир 15 марта 2024 года.

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Judging Freedom США Северная Америка
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