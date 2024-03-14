Полковник Макгрегор: Европа не справляется с тем «адом» на Украине, в который её втянули США

Видя угасающий интерес США к конфликту на Украине, европейцы начинают осознавать, что Вашингтон втянул их в «ад, который сам же и создал», заявил экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью Judging Freedom. При этом Европа понимает, что самой ей Украину не потянуть: как показал опыт, «показные бутафорские войска» ЕС созданы для чего угодно, только не для ведения полноценной войны с серьёзным соперником.

Действительно ли Европа, европейское руководство, находится в состоянии паники? Они боятся или реально ничего не понимают?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Мне кажется, они находятся в состоянии паники. Мы ведь говорим о глобалистской элите, которая в настоящее время управляет Западной Европой?

Да.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Они в панике, потому что беспрекословно спускались за нами по лестнице в ад. А теперь они вдруг осознали, что дальше мы спускаться не намерены. Более того, они видят множество свидетельств того, что мы смотрим вверх в поисках способа выбраться из этого ада, который сами себе и создали. Они это понимают. На Украине для нас нет будущего. Украина никогда не станет членом НАТО, и никто не собирается вступать в войну с русскими.

Знаете, один мой друг служит во французской армии, и он неоднократно говорил мне следующее: «Единственное, на что готова французская армия, — это поехать на сафари в Северную Африку». И он прав. Также и все остальные армии в Европе — это просто показные бутафорские войска. Они предназначены для чего угодно, кроме серьёзной войны с потенциально профессиональным и компетентным противником, таким как русские.

То, что произошло с немцами (утечка разговора офицеров. — ИноТВ), очень печально, поскольку говорит сразу о нескольких проблемах. Во-первых, уровень профессионализма немецких военных резко упал. Я не знаю, как был получен этот разговор и откуда он просочился, но этого не должно было произойти. Подобные разговоры не должны вестись по каналу связи, который можно легко взломать и отследить. Конечно, это стало для них грубой ошибкой.

Во-вторых, если послушать их обсуждение, — это просто дилетантство. Словно разговор старшеклассников. Нет никакого понимания серьёзности ситуации. Что произойдёт, если эти ракеты Taurus будут переданы украинцам, то есть попадут в руки, вероятно, американских, немецких, британских союзных офицеров, солдат, техников, а затем запущены по целям в России, которые нашли в ЦРУ и о которых доложили украинцам? Мы рискуем начать серьёзную войну, потому что это станет атакой на российскую территорию, российские города, российскую инфраструктуру, российских солдат и гражданских лиц.

Хочется думать, что кто-то всё же должен сказать: «Погодите-ка. Это не та система вооружений, которую мы вообще должны кому-либо передавать, если не хотим, чтобы подобные системы были использованы против нас». И я думаю, что всё предельно ясно, тут даже не нужно читать между строк. Путин ясно дал понять: если мы всё же решимся на подобное, по Берлину прилетит аналогичный снаряд.

Дата выхода в эфир 13 марта 2024 года.