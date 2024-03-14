Канадский журналист: Запад в отчаянии из-за поражения Украины — но продолжает усугублять ситуацию

Путин чувствует отчаяние западных союзников Киева, и его слова о ядерной войне есть не что иное, как попытка оградить их от глупых поступков. Такое мнение высказал канадский журналист Аарон Мате в интервью Judging Freedom. По его словам, таким образом Путин «реагирует на отчаяние Запада», пытаясь предостеречь его от искушения усилить напряжённость и попытаться усугубить свой провал.

К чему относится вчерашнее предупреждение Путина о том, что война может быстро выйти из-под контроля? Кажется, он сказал что-то про две страны НАТО — хотя и не упоминал названий, — которые могут привести к тому, что война быстро выйдет из-под контроля. Как вы думаете, Аарон, что он имел в виду?

ААРОН МАТЕ, канадский журналист: Я думаю, он ответил на комментарии Макрона, который говорит об отправке французских войск (на Украину. — ИноТВ). Кроме того, он признаёт, что его противники в отчаянии. Они вложили столько денег и столько собственного политического капитала в эту катастрофическую опосредованную войну — и всё равно проигрывают.

Газета The Wall Street Journal несколько месяцев назад писала, что сейчас Россия имеет преимущество на политическом, военном и экономическом фронтах. Я даже не знаю, на каком фронте ещё можно доминировать… Так что это признание самого истеблишмента: Россия выигрывает эту войну, как и предсказывали те из нас, кто оценивал ситуацию с точки зрения реальности и не был поглощён лихорадкой опосредованной войны.

Так что я думаю, что они просто в отчаянии. И Путин знает, что они в отчаянии. Они не хотят быть униженными, но у них нет другого выхода, потому что больше не осталось украинцев, которых можно приносить в жертву. Поэтому я думаю, что таким образом Путин, возможно, реагирует на отчаяние, которое он чувствует, и пытается предостеречь людей от искушения усилить напряжённость и попытаться усугубить свой провал, вместо того чтобы эту напряжённость снизить.

Дата выхода в эфир 14 марта 2024 года.