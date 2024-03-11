Washington Post Оригинал

WP: протекционизм не помог Байдену завоевать любовь американских рабочих

Материал представлен в переводе ИноТВ
Администрация Байдена взяла на вооружение политику протекционизма, надеясь перетянуть на свою сторону рабочий класс, пишет The Washington Post. Однако белые избиратели без высшего образования, похоже, не купились на этот посыл, помня о репутации демократов как главных сторонников глобализации, отмечает издание.
WP: протекционизм не помог Байдену завоевать любовь американских рабочих
AP

В надежде на возвращение голосов американского рабочего класса администрация Байдена взяла на вооружение политику протекционизма, пишет The Washington Post. Демократическая партия должна была преодолеть имидж «клики оторванных от жизни высокообразованных космополитов». Однако белые избиратели без высшего образования, похоже, не купились на этот посыл, отмечает издание.

Причина в том, что демократы потратили полвека на создание бренда «зазывал глобализации», отойдя от принципов рузвельтовского «Нового курса». Несколько десятилетий назад партия отказалась от политики поддержки трудящихся в США, и если избиратели с высшим образованием поддержали эту политику, то «синие воротнички» переметнулись к республиканцам.

В результате, несмотря на все усилия Байдена, избиратели не верят в то, что демократы намерены придерживаться новой политики и станут действовать в интересах рабочих, а не высокообразованных слоёв населения, заключает издание.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Post США Северная Америка
теги
демократы Джо Байден протекционизм США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров