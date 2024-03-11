WP: протекционизм не помог Байдену завоевать любовь американских рабочих

05:52
Забайкальские десантники уничтожили под Артёмовском наблюдательный пункт ВСУ
Расчёт противотанкового ракетного комплекса «Фагот» забайкальских десантников уничтожил наблюдательный пункт ВСУ к западу от Артёмовска.
05:34
ФБР заявило о новом уровне террористической угрозы в США после конфликта в Газе
Уровень террористической угрозы в США после эскалации палестино-израильского конфликта перешёл на совершенно иной уровень.
05:30
Сенатор Цеков: основной целью НАТО является не оборона, а расчленение России
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что основной целью и задачей НАТО является не оборона, а ослабление и расчленение России.
05:25
DM: в США нашли мёртвым сообщавшего о проблемах со сборкой экс-инженера Boeing
Бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт, сообщивший о проблемах с сборкой самолётов, найден мёртвым спустя несколько дней после дачи показаний в рамках судебного процесса против компании.
05:18
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Угроза ракетной атаки объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
05:16
Средства ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
05:12
ВС России поразили опорные пункты ВСУ на Северо-Донецком направлении
Ударная группа российский вертолётов нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Северо-Донецком направлении.
05:07
ВС России «Ланцетами» уничтожили две украинские БМП-1 в районе Ямполовки
Подразделения группировки войск «Запад» барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили две украинские БМП-1 в районе населённого пункта Ямполовка на Купянском направлении.
05:01
Карлсон: Крым вошёл в состав России в результате демократического процесса
Воссоединение Крыма с Россией произошло в результате демократического процесса, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с ведущим телеканала NewsNation Крисом Куомо, ранее работавшим в телекомпании CNN.
04:58
Старовойт: ещё три украинских БПЛА сбиты над Курской областью
Ещё три украинских БПЛА самолётного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами Курской области.
04:46
Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе
Cилами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.
04:36
Al Jazeera: хуситы заявили об ударе по американскому кораблю Pinocchio
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что атаковало точным ударом американский корабль Pinocchio в Красном море.
04:24
Власти Белгорода объявили о ракетной опасности
Власти Белгорода объявили о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах.
04:18
В Китае в результате аварии на угольной шахте погибли пять человек
В провинции Шаньси на севере Китая в результате аварии на угольной шахте погибли пять человек.
04:14
Мадуро: Запад усилил давление на Россию перед выборами, но не сможет им помешать
Заявления из Европы об отправке солдат для участия в боевых действиях против России и поставке дальнобойных вооружений имеют отношение к предстоящим в России президентским выборам и являются частью психологической войны, однако они не смогут запугать российский народ и помешать победе Владимира Путина.
04:09
Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады россиян
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках.
04:00
Старовойт: ещё два украинских БПЛА самолётного типа сбиты над Курской областью
Ещё два украинских БПЛА самолётного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районом Курской области.
03:48
Беспилотник сбит над Тульской областью
Силы ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью.
03:40
Арахамия потребовал от Грузии прекратить авиасообщение с Россией
Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что для нормализации отношений с Украиной Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией.
03:39
В Орле атаке БПЛА подвергся объект топливно-энергетического комплекса
В Орле атаке украинского беспилотника подвергся объект топливно-энергетического комплекса.
03:27
Политик Филиппо: архитектура безопасности невозможна с блоками наподобие НАТО
Новая архитектура безопасности в мире должна быть без военных блоков наподобие НАТО или Варшавского договора.
03:14
РИА Новости: на Украине планируют создать радикальную партию с боевым крылом
Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая добивалась бы свержения власти террористическими методами.
03:02
Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве
Шиитские вооружённые группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления в Ираке», заявили, что атаковали с помощью беспилотников аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.
02:54
Семь населённых пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА
Семь населённых пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
02:51
Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА
Украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе Белгородской области.
02:47
«Ъ»: ушедшие из России бренды вернулись на рынок рекламы через посредников
Ушедшие из России Honor, Xiaomi, Acer, Samsung снова появились на рекламном рынке и проводят маркетинговые кампании через блогеров и маркетплейсы.
02:32
Украинский беспилотник сбит в Курской области
В небе над Фатежским районом Курской области силами ПВО сбит украинский беспилотник.
02:20
В Хмельницкой области на западе Украины были слышны взрывы
Звуки взрывов раздались в Хмельницкой области на западе Украины.
02:11
Французский политик Филиппо: Макрон готов ощипать свою армию ради Украины
Президент Франции, обещающий всё новые поставки вооружений Украине, готов полностью «ощипать» собственную армию.
01:51
Старовойт: в небе над Курском работает система ПВО
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе средств ПВО в небе над Курском.
01:43
Минсельхоз предложил ввести до 31 августа эмбарго на экспорт сахара
Минсельхоз России предложил ввести эмбарго на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химической сахарозы до 31 августа.
01:33
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде регионов Украины
Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве и ряде регионов Украины.
01:28
В Курской области объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области.
01:17
Лукашенко освободил от должностей послов в Швеции, Финляндии, ФРГ и Киргизии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должностей послов республики в Швеции, Финляндии, Германии, а также в Киргизии.
01:09
NTV: офицер ВВС ФРГ Герхартц неправильно подключился к беседе об ударах по России
Инспектор ВВС ФРГ Инго Герхартц, как и другой его коллега, участвовавший в обсуждении планов удара по Крымскому мосту, использовал неверное подключение, но с его стороны утечки разговора не было.
01:03
«Общественное»: из «Оскара» вырезали награждение фильма о Мариуполе
Организаторы «Оскара» вырезали из сокращённой международной телеверсии награждение украинского документального фильма «20 дней в Мариуполе».
01:00
«Челси» победил «Ньюкасл» в матче 28-го тура АПЛ
«Челси» победил «Ньюкасл» в матче 28-го тура чемпионата Англии.
00:53
Израиль потребовал признать ХАМАС террористической организацией
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац потребовал признать ХАМАС террористической организацией и ввести жёсткие санкции против лидеров движения.
00:51
Соболенко обыграла Радукану и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
00:48
Доклад американской разведки: Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО
Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО, говорится в докладе американской разведки.
00:38
Билялетдинов: «Краснодар» не готов к тому, чтобы быть чемпионом России
Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение, что «Краснодар» не сможет выиграть РПЛ в текущем сезоне.
00:30
FT: Россия одержит победу на Украине с почти математической точностью
Россия одержит победу в конфликте на Украине, что произойдёт «с почти математической точностью».
00:25
Карпов: Абаскаля уволят из «Спартака» после матча с «Оренбургом» в Кубке России
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль покинет свой пост после матча Кубка России с «Оренбургом».
00:24
Глава Минобороны Эстонии Певкур: первые немецкие ЗРК IRIS прибудут в 2025 году
Первые немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS прибудут в Эстонию в 2025 году, сообщил порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR министр обороны Ханно Певкур.
00:17
Бёрнс считает, что Россия пока не заинтересована в переговорах с Украиной
Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс выразил мнение, что Россия пока не заинтересована в переговорах с Украиной.
00:14
«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах на окраине Запорожья
На окраине города Запорожья, находящегося под контролем Киева, прогремели взрывы.
00:12
Агент — о возможном возвращении Малкома в «Зенит»: он очень любит Санкт-Петербург
Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Аль-Хиляля» Малкома, высказался о возможном возвращении своего клиента в «Зенит».
00:12
Генсек: официальных заявлений о приостановке членства Армении в ОДКБ не поступало
Ереван в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ, однако каких-либо официальных заявлений о приостановке членства Армении в организации не поступало.
00:02
DPA: электроснабжение завода Tesla под Берлином восстановлено
Электроснабжение завода Tesla в Грюнхайде (федеральная земля Бранденбург) восстановлено.
00:01
ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Баальбека на востоке Ливана
Истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек.