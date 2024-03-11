WP: протекционизм не помог Байдену завоевать любовь американских рабочих

05:52 Забайкальские десантники уничтожили под Артёмовском наблюдательный пункт ВСУ Расчёт противотанкового ракетного комплекса «Фагот» забайкальских десантников уничтожил наблюдательный пункт ВСУ к западу от Артёмовска.

05:34 ФБР заявило о новом уровне террористической угрозы в США после конфликта в Газе Уровень террористической угрозы в США после эскалации палестино-израильского конфликта перешёл на совершенно иной уровень.

05:30 Сенатор Цеков: основной целью НАТО является не оборона, а расчленение России Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что основной целью и задачей НАТО является не оборона, а ослабление и расчленение России.

05:25 DM: в США нашли мёртвым сообщавшего о проблемах со сборкой экс-инженера Boeing Бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт, сообщивший о проблемах с сборкой самолётов, найден мёртвым спустя несколько дней после дачи показаний в рамках судебного процесса против компании.

05:18 Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе Угроза ракетной атаки объявлена в Белгороде и Белгородском районе.

05:16 Средства ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем Силы ПВО уничтожили беспилотник над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

05:12 ВС России поразили опорные пункты ВСУ на Северо-Донецком направлении Ударная группа российский вертолётов нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Северо-Донецком направлении.

05:07 ВС России «Ланцетами» уничтожили две украинские БМП-1 в районе Ямполовки Подразделения группировки войск «Запад» барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили две украинские БМП-1 в районе населённого пункта Ямполовка на Купянском направлении.

05:01 Карлсон: Крым вошёл в состав России в результате демократического процесса Воссоединение Крыма с Россией произошло в результате демократического процесса, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с ведущим телеканала NewsNation Крисом Куомо, ранее работавшим в телекомпании CNN.

04:58 Старовойт: ещё три украинских БПЛА сбиты над Курской областью Ещё три украинских БПЛА самолётного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами Курской области.

04:46 Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе Cилами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.

04:36 Al Jazeera: хуситы заявили об ударе по американскому кораблю Pinocchio Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что атаковало точным ударом американский корабль Pinocchio в Красном море.

04:24 Власти Белгорода объявили о ракетной опасности Власти Белгорода объявили о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах.

04:18 В Китае в результате аварии на угольной шахте погибли пять человек В провинции Шаньси на севере Китая в результате аварии на угольной шахте погибли пять человек.

04:14 Мадуро: Запад усилил давление на Россию перед выборами, но не сможет им помешать Заявления из Европы об отправке солдат для участия в боевых действиях против России и поставке дальнобойных вооружений имеют отношение к предстоящим в России президентским выборам и являются частью психологической войны, однако они не смогут запугать российский народ и помешать победе Владимира Путина.

04:09 Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады россиян Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках.

04:00 Старовойт: ещё два украинских БПЛА самолётного типа сбиты над Курской областью Ещё два украинских БПЛА самолётного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районом Курской области.

03:48 Беспилотник сбит над Тульской областью Силы ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью.

03:40 Арахамия потребовал от Грузии прекратить авиасообщение с Россией Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что для нормализации отношений с Украиной Грузия должна прекратить авиасообщение с Россией.

03:39 В Орле атаке БПЛА подвергся объект топливно-энергетического комплекса В Орле атаке украинского беспилотника подвергся объект топливно-энергетического комплекса.

03:27 Политик Филиппо: архитектура безопасности невозможна с блоками наподобие НАТО Новая архитектура безопасности в мире должна быть без военных блоков наподобие НАТО или Варшавского договора.

03:14 РИА Новости: на Украине планируют создать радикальную партию с боевым крылом Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют создать радикальную партию с боевым крылом, которая добивалась бы свержения власти террористическими методами.

03:02 Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве Шиитские вооружённые группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления в Ираке», заявили, что атаковали с помощью беспилотников аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

02:54 Семь населённых пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛА Семь населённых пунктов в Белгородской области остались без света из-за атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

02:51 Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА Украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе Белгородской области.

02:47 «Ъ»: ушедшие из России бренды вернулись на рынок рекламы через посредников Ушедшие из России Honor, Xiaomi, Acer, Samsung снова появились на рекламном рынке и проводят маркетинговые кампании через блогеров и маркетплейсы.

02:32 Украинский беспилотник сбит в Курской области В небе над Фатежским районом Курской области силами ПВО сбит украинский беспилотник.

02:20 В Хмельницкой области на западе Украины были слышны взрывы Звуки взрывов раздались в Хмельницкой области на западе Украины.

02:11 Французский политик Филиппо: Макрон готов ощипать свою армию ради Украины Президент Франции, обещающий всё новые поставки вооружений Украине, готов полностью «ощипать» собственную армию.

01:51 Старовойт: в небе над Курском работает система ПВО Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о работе средств ПВО в небе над Курском.

01:43 Минсельхоз предложил ввести до 31 августа эмбарго на экспорт сахара Минсельхоз России предложил ввести эмбарго на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химической сахарозы до 31 августа.

01:33 Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде регионов Украины Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве и ряде регионов Украины.

01:28 В Курской области объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в Курской области.

01:17 Лукашенко освободил от должностей послов в Швеции, Финляндии, ФРГ и Киргизии Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должностей послов республики в Швеции, Финляндии, Германии, а также в Киргизии.

01:09 NTV: офицер ВВС ФРГ Герхартц неправильно подключился к беседе об ударах по России Инспектор ВВС ФРГ Инго Герхартц, как и другой его коллега, участвовавший в обсуждении планов удара по Крымскому мосту, использовал неверное подключение, но с его стороны утечки разговора не было.

01:03 «Общественное»: из «Оскара» вырезали награждение фильма о Мариуполе Организаторы «Оскара» вырезали из сокращённой международной телеверсии награждение украинского документального фильма «20 дней в Мариуполе».

01:00 «Челси» победил «Ньюкасл» в матче 28-го тура АПЛ «Челси» победил «Ньюкасл» в матче 28-го тура чемпионата Англии.

00:53 Израиль потребовал признать ХАМАС террористической организацией Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац потребовал признать ХАМАС террористической организацией и ввести жёсткие санкции против лидеров движения.

00:51 Соболенко обыграла Радукану и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

00:48 Доклад американской разведки: Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО, говорится в докладе американской разведки.

00:38 Билялетдинов: «Краснодар» не готов к тому, чтобы быть чемпионом России Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение, что «Краснодар» не сможет выиграть РПЛ в текущем сезоне.

00:30 FT: Россия одержит победу на Украине с почти математической точностью Россия одержит победу в конфликте на Украине, что произойдёт «с почти математической точностью».

00:25 Карпов: Абаскаля уволят из «Спартака» после матча с «Оренбургом» в Кубке России Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль покинет свой пост после матча Кубка России с «Оренбургом».

00:24 Глава Минобороны Эстонии Певкур: первые немецкие ЗРК IRIS прибудут в 2025 году Первые немецкие зенитно-ракетные комплексы IRIS прибудут в Эстонию в 2025 году, сообщил порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR министр обороны Ханно Певкур.

00:17 Бёрнс считает, что Россия пока не заинтересована в переговорах с Украиной Директор ЦРУ США Уильям Бёрнс выразил мнение, что Россия пока не заинтересована в переговорах с Украиной.

00:14 «СТРАНА.ua» сообщает о взрывах на окраине Запорожья На окраине города Запорожья, находящегося под контролем Киева, прогремели взрывы.

00:12 Агент — о возможном возвращении Малкома в «Зенит»: он очень любит Санкт-Петербург Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Аль-Хиляля» Малкома, высказался о возможном возвращении своего клиента в «Зенит».

00:12 Генсек: официальных заявлений о приостановке членства Армении в ОДКБ не поступало Ереван в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ, однако каких-либо официальных заявлений о приостановке членства Армении в организации не поступало.

00:02 DPA: электроснабжение завода Tesla под Берлином восстановлено Электроснабжение завода Tesla в Грюнхайде (федеральная земля Бранденбург) восстановлено.