WION: за чертой бедности в мире живёт больше женщин, чем мужчин

В марте в Нью-Йорке пройдёт очередное заседание комиссии по положению женщин, которое является крупнейшим мероприятием ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей для женщин, сообщает WION. Тема заседания — борьба с бедностью, которая больше распространена среди женщин. Во всём мире более 10% женщин живут за чертой бедности.

68-е ежегодное заседание комиссии по положению женщин, которое является крупнейшим мероприятием Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, проходит с 11 по 22 марта в Нью-Йорке.

Тема мероприятия — обсудить, как бороться с бедностью женщин, укреплять институты и увеличивать инвестиции для ускорения прогресса в достижении гендерного равенства. Сегодня во всём мире гендерное равенство находится на важном перепутье. Необходимо срочно ускорить этот процесс, поскольку в условиях бедности живут больше женщин, чем мужчин.

10,3 процента женщин во всём мире живут в условиях крайней нищеты, и если мы продолжим прогрессировать такими темпами, то к 2030 году до 342 миллионов женщин, что составляет 8 процентов во всём мире, будут оставаться в тисках нищеты.

Некоторые из причин женской бедности подпитываются дискриминацией в отношении женщин на рабочих местах, ограниченным доступом к ресурсам и финансовым активам. Глубоко укоренившиеся стереотипы, которые мешают женщинам получать высшее образование, находить достойную работу, участвовать в принятии решений, также могут объясняться сложившейся ситуацией.

Для более быстрого прогресса необходимы инвестиции. Согласно данным из 48 развивающихся стран, ежегодно требуется дополнительно $360 млрд на расширение прав и возможностей женщин в рамках основных глобальных целей, таких как искоренение голода и нищеты.

В течение следующих двух недель комиссия примет решение по набору стратегий и рекомендаций, которые послужат основой для улучшения жизни женщин и девочек за счёт сокращения их пребывания в условиях бедности по доходам и повышения лидерских качеств.

Дата выхода в эфир 11 марта 2024 года.