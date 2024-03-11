СТРАНА: советскую бронемашину-памятник передадут ВСУ

Власти Киева решили демонтировать бронированную разведывательно-дозорную машину, установленную на постаменте в парке Воинам-интернационалистам, и передать её ВСУ. Как пишет «СТРАНА», на её месте разместят информационную табличку и горшки для цветов.
В Киеве решили демонтировать бронированную разведывательно-дозорную машину, установленную на постаменте в парке Воинам-интернационалистам, и передать её ВСУ. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщил в соцсетях первый заместитель председателя Дарницкой районной государственной администрации Николай Калашник.
Как отмечает издание, решение о демонтаже БРДМ ещё 19 января приняла рабочая группа по устранению из публичного пространства памятных объектов, связанных с историей России и СССР. Согласно мнению экспертов, этот объект является примером пропаганды советского милитаризма, а не чествованием памяти украинцев, павших в войне в Афганистане.
«Принято решение после переговоров с представителями одной из воинских частей в составе десантно-штурмовых войск ВСУ передать БРДМ-2 в пользование последним. Для этого без привлечения бюджетного финансирования единица техники будет настроена, модернизирована и укомплектована», — сказано в посте Калашника.
Чиновник добавил, что власти должны «максимально эффективно использовать все ресурсы», и если эта машина сможет быть полезной на фронте, почему бы её туда не отправить. К тому же при своей массе в семь тонн она умеет плавать.
По словам Калашника, «после победы спецтехника сможет вернуться на пьедестал», а пока на её месте разместят информационную табличку и горшки для цветов.
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