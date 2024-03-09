RS: новая помощь Украине не поможет ей избежать поражения

«Украинские военные находятся на аппарате жизнеобеспечения», — пишет Responsible Statecraft. Американские конгрессмены спорят по поводу выделения Украине дополнительной помощи, но она не сможет спасти Украину от поражения, отмечает автор статьи. Дело в том, что американскую оборонную промышленность невозможно модернизировать в скорые сроки так, чтобы она могла покрыть потребности Украины.

Сторонники предоставления помощи Украине в размере порядка $60 млрд утверждают, что эта поддержка имеет жизненно важное значение. Но автор статьи в Responsible Statecraft задаётся вопросом, какой эффект этот пакет на самом деле может иметь для Украины.

Он отмечает, что перед ВСУ стоит ряд серьёзных проблем: растущая нехватка войск и острый дефицит боеприпасов. При этом даже если эта помощь будет одобрена сегодня, непонятно, сколько снарядов и как быстро США смогут отправить Украине. По оценкам эстонской разведки, Россия, произвела около 2 млн артиллерийских снарядов в 2023 году и превзошла своих западных коллег в соотношении семь к одному.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Европа не может взять на себя бремя поддержки Украины в одиночку, но, как отмечает автор статьи, и Вашингтон с трудом может удовлетворить некоторые потребности Украины даже при наличии достаточной политической воли с обеих сторон. Оборонно-промышленную базу США нельзя сейчас модернизировать так, чтобы обеспечить украинцев достаточным количеством оружия. США объявили о планах постепенного увеличения производства до 100 тыс. снарядов в месяц, но Украина говорит, что ей нужно 208 тыс. в месяц.

Не хватает Украине и военных, но Запад не может решить эту проблему без прямого военного вмешательства. Владимир Зеленский изо всех сил пытается разработать жизнеспособную стратегию мобилизации на фоне резкого роста внутренних разногласий. И дело не только в жертвах боевых действий, но и в оттоке граждан, так что страна находится на грани демографического коллапса, пишет автор статьи. Более широкая мобилизация приведёт и к сокращению рабочей силы, что ещё больше усилит нагрузку на экономику Украины.

И Москва не просто наблюдает за этим, отмечает автор статьи. Россия осознаёт слабости Украины и стремится использовать их в полной мере. У России огромные преимущества в живой силе и огневой мощи для оказания давления по всей линии соприкосновения после падения Авдеевки.

«Короче говоря, украинские военные находятся на аппарате жизнеобеспечения», — пишет автор статьи, отмечая, что впервые поражение Украины стало настолько возможным. И помощь США этот коллапс не предотвратит, а лишь продлит жизнь ВСУ на несколько месяцев. «Любой план поддержки Украины должен сопровождаться трезвой оценкой того, чего можно и чего нельзя достичь на данном этапе войны», — пишет автор статьи.

По его словам, проблема в том, что политики продолжают упорствовать на достижении максималистских целей войны, которые всё больше оторваны от реальности. Попытки подтолкнуть Киев к новому контрнаступлению в 2025 году «настраивают ВСУ на повторение катастрофического контрнаступления 2023 года, если не хуже». И конгрессмены уже выступают с призывами к администрации Байдена сформулировать чёткую стратегию на Украине. И автор статьи настаивает, что важно сосредоточить дебаты на достижении консенсуса вокруг реалистичных рамок прекращения войны.