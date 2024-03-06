BI: украинцы подозревают Запад в том, что он их бросит

У украинцев неуклонно снижается уверенность в эффективности западных санкций против России, а также финансовой и военной поддержке Киева. Как пишет Business Insider, согласно результатам опросов, более 40% респондентов считают, что Запад устал от конфликта и хочет надавить на Украину, чтобы та пошла на уступки.
Большинство украинцев считает санкции, финансовую и военную поддержку Запада решающей для успешной борьбы с Россией, однако уверенность в её получении неуклонно снижается. Как пишет Business Insider, согласно результатам опросов, более 40% украинцев считают, что Запад устал от Украины, поддержка ослабевает и Запад хочет надавить на Украину, чтобы та пошла на уступки России.
Доверие к поддержке Запада упало почти на 10% с октября 2023 года и примерно на 30% с сентября 2022 года.
«Всё более сдержанный оптимизм украинцев — прямое следствие проблем западных союзников со стабильными и достаточными поставками вооружений, причем особенно тревожит украинцев ситуация в США», — прокомментировал результаты опроса исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.
«Хотя ряд украинских друзей упорно прилагают значительные усилия, другие наши партнёры, похоже, рассчитывают отделаться добрыми словами вместо добрых дел», — добавил он.
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