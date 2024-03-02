Washington Post: украинские военные рассказали о хаосе при отступлении из Авдеевки

По рассказам украинских военных, им пришлось уходить из Авдеевки в обстановке общего хаоса, пишет The Washington Post. Некоторые даже не знали о приказе об отступлении, потому что остались без связи. Другим пришлось оставлять город под шквальным огнём российской артиллерии.
17 февраля Россия установила полный контроль над Авдеевкой, и потеря города стала тяжёлым поражением для Украины, которая до последней минуты продолжала перебрасывать войска в город в отчаянной попытке сдержать русских, пишет The Washington Post.
По многим оценкам, отступление украинских войск было паническим и неорганизованным, десятки людей были брошены на произвол судьбы, поскольку российские войска наступали, казалось, бесконечными волнами. Семь военнослужащих из 3-й штурмовой бригады рассказали изданию о последних днях, проведённых под российским штурмом в бывшем украинском оплоте.
По словам одного из них, ему пришлось в обстановке общего хаоса выбираться из окна второго этажа, чтобы скрыться от российских войск. Когда его группа наконец покинула город, он наблюдал, как колонна перед ним вспыхнула огнём под ударами артиллерии. «Это была дорога смерти», — вспоминает он.
Другой солдат рассказал, что его подразделение готовилось к отступлению, когда появились солдаты из 2-й президентской бригады, заблудившиеся и просившие о помощи. Они потеряли связь со своим командиром и не имели ни малейшего представления о приказе отступать.
Ещё один военный отметил, что приказы передавались между солдатами, «как в игре в телефон». Он покинул позиции вместе с другими бойцами на небронированной машине, потому что, если бы они ждали дольше, эвакуация стала бы невозможной.
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