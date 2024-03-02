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Washington Post: космос — место, где США и Россия ещё сотрудничают

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В субботу на МКС будет доставлен новый экипаж, включающий в себя российского космонавта Александра Гребенкина. The Washington Post отмечает, что присутствие россиянина на борту SpaceX — это напоминание об обязательствах по сотрудничеству в космосе между США и Россией. Космос остаётся едва ли не единственной площадкой, где две страны ещё общаются, даже там растёт напряжённость.
Washington Post: космос — место, где США и Россия ещё сотрудничают
AP
Сообщения о том, что «Россия разрабатывает ядерное оружие, которое можно будет взорвать в космосе для поражения спутников», вызывают беспокойство в США. Администратор НАСА Билл Нельсон видит опасность для спутников американского космического агентства, но также и для МКС. Тем не менее, указывает The Washington Post, сотрудничество между НАСА и «Роскосмосом» продолжается. В субботу, например, на МКС на ракете SpaceX будет доставлен и российский космонавт Александр Гребенкин.
 
«Присутствие российского космонавта в полёте является ещё одним напоминанием об обязательном партнёрстве между Россией и Соединёнными Штатами в космосе, которое продолжается, несмотря на растущую напряжённость между странами», усилившуюся после начала специальной военной операции на Украине. На орбите космонавтам предстоит совместно продолжить работу над ликвидацией утечки воздуха с МКС.
 
Американская газета, отдавая должное сотрудничеству с Россией в космосе, отмечает, что США стали более независимы от «Роскосмоса», после того как SpaceX Илона Маска организовал постоянные полёты на МКС. Американское издание считает, что российская космическая программа «сильно пострадала, поскольку SpaceX теперь регулярно доставляет людей на МКС — задача, за выполнение которой НАСА когда-то щедро платило России». Кроме SpaceX, полёты на МКС в ближайшее время начнёт выполнять и проект Boeing — космический корабль Starliner.
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источник
Washington Post США Северная Америка
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