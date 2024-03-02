«Позор для Германии, катастрофа для люфтваффе», — Die Zeit об утечке из бундесвера
Публикация записи с разговором выскопоставленных офицеров бундесвера может стать «разгромом» для Германии. Во-первых, она показала, что правительство и армия по-разному смотрят на поставку Taurus на Украину. В то время как Олаф Шольц настаивает на невозможности таких поставок, армия, очевидно, уже прорабатывает их детали.
В частности, наиболее деликатный момент с необходимостью присутствия немецких солдат на Украине и то, как это можно обойти. Тем самым генералы немецкого ВВС «аргументируют относительно темы Taurus частично против линии канцлера».
Во-вторых, это удар по репутации Инго Герхарца, инспектора ВВС ФРГ. «Герхарц и его команда подтверждают заявление Шольца о том, что другие страны посылают своих солдат, чтобы обслуживать сложные военные технологии для украинцев». Один из участников даже назвал конкретную страну — США.
«Американцам и британцам, вероятно, было неприятно слышать пассажи о своих группах на Украине», — полагает издание. Это грозит осложнить отношения между бундесвером и союзниками по НАТО. «Теперь союзники будут думать, какой информацией они ещё могут поделиться с немцами, без того, чтобы русские подслушивали».
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