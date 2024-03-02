«Позор для Германии, катастрофа для люфтваффе», — Die Zeit об утечке из бундесвера

Публикация разговора немецкого командования ВВС о поставках Taurus на Украину стала «позором для Германии», уверена Die Zeit. Она показала, что между военными и правительством есть несогласие, и армия, вопреки заявлениям Шольца, прорабатывает поставки Taurus. Кроме того, в разговоре немецких военных можно найти подтверждение присутствия западных военных на Украине, газета опасается, что раскрытие этой чувствительной информации осложнит положение бундесвера в НАТО.

Публикация записи с разговором выскопоставленных офицеров бундесвера может стать «разгромом» для Германии. Во-первых, она показала, что правительство и армия по-разному смотрят на поставку Taurus на Украину. В то время как Олаф Шольц настаивает на невозможности таких поставок, армия, очевидно, уже прорабатывает их детали.

В частности, наиболее деликатный момент с необходимостью присутствия немецких солдат на Украине и то, как это можно обойти. Тем самым генералы немецкого ВВС «аргументируют относительно темы Taurus частично против линии канцлера».

Во-вторых, это удар по репутации Инго Герхарца, инспектора ВВС ФРГ. «Герхарц и его команда подтверждают заявление Шольца о том, что другие страны посылают своих солдат, чтобы обслуживать сложные военные технологии для украинцев». Один из участников даже назвал конкретную страну — США.

«Американцам и британцам, вероятно, было неприятно слышать пассажи о своих группах на Украине», — полагает издание. Это грозит осложнить отношения между бундесвером и союзниками по НАТО. «Теперь союзники будут думать, какой информацией они ещё могут поделиться с немцами, без того, чтобы русские подслушивали».

«Этот случай также показывает, что ВВС ещё предстоит многому научиться, что касается защищённых каналов связи, — подводит итог Die Zeit, — генерал-лейтенант Герхарц и его офицеры, очевидно, ещё не «готовы к войне», как того хочет Писториус».