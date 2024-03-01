Эксперт бундесвера: ситуация изменилась в пользу России, Украина вынуждена проводить тактические отступления

05:25
МО: российские десантники взяли штурмом опорники ВСУ у Вербового
Новороссийские и ставропольские десантники взяли штурмом опорные пункты украинских войск у Вербового на Запорожском направлении, заявило Минобороны России.
05:14
Силы ПВО группировки «Юг» сбили 24 украинских БПЛА на Донецком направлении
Системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Южной группировки войск сбили 24 украинских беспилотника на Донецком направлении.
05:07
Минобороны: ВСУ лишились до 410 военных на Донецком направлении
Украинские войска в ходе боёв на Донецком направлении потеряли до 410 военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
05:00
В РТУ МИРЭА посоветовали выключать умную колонку перед уходом из дома
Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал в беседе с RT, какие правила надо соблюдать при использовании умных колонок.
04:51
«СТРАНА.ua»: конфликт между украинскими водителями возник на границе Польши
Украинские дальнобойщики, которые застряли в Польше в связи с блокадой границы, поссорились из-за обвинений в подкупе протестующих для проезда.
04:33
WAFA: в результате ударов Израиля за вечер погибли десятки жителей Газы
Десятки жителей сектора Газа стали жертвами авиаударов Израиля за сегодняшний вечер. Об этом говорится в публикации палестинского агентства WAFA.
04:15
Глава АдГ Хрупалла выступил против передачи Киеву ракет Taurus
Лидер оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла после опубликованного разговора немецких офицеров выступил против поставок ракет Taurus Украине.
04:00
Более 60% россиян готовы работать 8 Марта за дополнительную плату
Согласно данным опроса, 62% россиян готовы работать 8 Марта, но только за дополнительную плату. Опрос специально для RT провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
03:50
Министр Хусейн: Ирак готов к посредничеству между Россией и Украиной
Глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявил, что страна готова стать посредником на переговорах России и Украины.
03:35
Основатель ЧВК Blackwater: Крым и Донбасс необходимо оставить России
Основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс заявил, что Крым, Донецк и Луганск необходимо «оставить» России.
03:21
Немецкий бизнесмен Дотком: запись разговора офицеров говорит о безумии Шольца
Немецко-финский предприниматель Ким Дотком высказал мнение, что политика канцлера ФРГ Олафа Шольца приведёт Германию к войне с Россией.
03:12
«СТРАНА.ua»: ВСУ потеряли на Тендровской косе больше бойцов, чем озвучено
Число потерь украинской армии в результате неудачной попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области составляет гораздо больше военных, чем думают в России.
03:02
Захарова: ФРГ заметает следы, блокируя аккаунты опубликовавших разговор офицеров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Берлин заметает следы, когда блокирует аккаунты в соцсети Х (Twitter) немецких военных, которые распространили запись разговора офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту.
02:37
Пентагон: Москва уведомила Вашингтон о пуске ракеты «Ярс»
Правительство России уведомило заранее Вашингтон о проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс», которое состоялось на испытательном космодроме Плесецк.
02:17
Взрывы произошли в Одессе
В Одессе, городе, находящимся под контролем Киева, прогремели взрывы.
02:12
CNN: на Аляске нашли, предположительно, разведывательный воздушный шар
Рыболовецкое судно обнаружило, предположительно разведывательный воздушный шар у берегов Аляски. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.
01:54
Польский генерал Скшипчак: ввод войск НАТО на Украину спровоцирует мировую войну
Ввод военнослужащих стран НАТО на Украину приведёт к мировой войне. Такое мнение высказал польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак.
01:43
Рогов сообщил об огромных потерях украинских войск в Работине
Украинская армия несёт огромные потери на территории села Работино и на подступах к нему на Запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
01:22
Президент Болгарии Радев: только дипломатия установит мир в Европе
Разрешения конфликтов в европейских странах можно добиться только дипломатическим путём. Такое заявление сделал президент Болгарии Румен Радев во время дипломатического форума в Турции.
01:09
«СТРАНА.ua»: взрывы произошли в Харькове
На территории украинского города Харькова прогремело несколько взрывов.
01:05
Bild: многое говорит о подлинности записи беседы военных ФРГ об ударах по России
Многое в записи разговора немецких военнослужащих об ударах по России говорит о том, что запись является подлинной, говорится в публикации Bild.
00:54
Взрывы прогремели в Кривом Роге
В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы.
00:54
«Монако» с Головиным сыграл вничью с ПСЖ в Лиге 1
«Монако» и «Пари Сен-Жермен» не смогли выявить победителя в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.
00:50
В «Реал Сосьедад» заявили, что отпустят Захаряна в сборную России
В «Реал Сосьедад» дали понять, что рады вызову полузащитника Арсена Захаряна в сборную России по футболу.
00:44
Bloomberg: Евросоюз разморозил для Венгрии около €2 млрд из своих фондов
Страны Евросоюза разблокировали порядка €2 млрд из собственных фондов для Венгрии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефана Де Кеерсмакера.
00:39
Емельяненко считает маразмом предложение Дацика подраться по правилам бирманского бокса
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не собирается принимать предложение Вячеслава Дацика провести поединок по правилам бирманского бокса.
00:36
Чесноков: судьи на турнире в ОАЭ могли отнестись лояльнее к Рублёву
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что арбитры полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае слишком жёстко наказали Андрея Рублёва.
00:35
BBC: украинец годами продавал яд в Великобританию через интернет
Житель Киева Леонид Закутенко несколько лет продавал через интернет яд, который может быть связан с более чем 130 смертями на территории Великобритании, сообщило ВВС после проведения расследования.
00:21
Василевский одолел раздельным решением судей Ковалёва на турнире Ural FC 6
Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский нанёс поражение Владиславу Ковалёву на турнире Ural FC 6 в Москве.
00:17
Bloomberg: Украина в ближайшие недели получит снаряды по инициативе Чехии
Киев в ближайшие недели может получить первую партию артиллерийских боеприпасов, которые закупили члены Евросоюза по инициативе Праги у третьих стран.
00:16
Российская команда победила в дисциплине Speedrun на Играх Будущего
Российская команда SpeedRussians одержала победу в соревнованиях по Speedrun на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
00:03
Власов выиграл турнир по танцевальному симулятору на Играх Будущего
Иван Власов одержал победу на турнире по танцевальному симулятору на Играх Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.
00:00
Реванш между Александром Емельяненко и Дациком состоится 30 марта
Стала известна дата проведения реванша между бойцами смешанных единоборств Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
23:54
Девушка не справилась с управлением авто и разбила несколько машин в Петербурге
Девушка за рулём Lexus не справилась с управлением и разбила несколько машин в Санкт-Петербурге.
23:42
В Кентукки фура с прицепом врезалась в ограждение моста и повисла над водой
Фура врезалась в ограждение моста в американском штате Кентукки и повисла над рекой.
23:37
Иван Емельяненко победил иранца Хейбати на турнире Ural FC
Российский боец смешанных единоборств Иван Емельяненко нанёс поражение иранцу Али Хейбати на турнире Ural FC 6 в Москве.
23:28
Косников стал победителем турнира по VR ритм-симулятору на Играх Будущего
Иван Косников завоевал главный приз на турнире по VR ритм-симулятору на Играх Будущего, которые проходят в эти дни в Казани.
23:26
Полиция: наезд на пешеходов в польском Щецине не квалифицируется как теракт
Наезд на пешеходов в польском Щецине не квалифицируется как теракт. Об этом сообщил заместитель коменданта западнопоморской воеводской комендатуры полиции Марек Яштал.
23:26
Российские военные подбили второй американский танк под Авдеевкой
Военным расчёта БПЛА 15-й ОМСБр удалось попасть ещё в один американский танк после уничтожения первого Abrams на Авдеевском направлении.
23:23
Noobs обыграл RevialGG на групповом этапе Standoff 2 + лазертаг на Играх Будущего
Завершился четвёртый день группового этапа Standoff 2 + лазертаг на Играх Будущего, который в эти дни проходит в Казани.
23:16
Военкор RT Яремчук пообщался с уничтожившим танк Abrams бойцом
Военкор RT Александр Яремчук пообщался с бойцом с позывным Рассвет, который уничтожил первый Abrams на СВО.
23:15
The Sun: несколько человек пострадали при столкновении 15 авто в Британии
Несколько человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении 15 машин на автомагистрали M23 в британском графстве Суссекс.
23:13
У Галлямова во время жеребьёвки Кубка Первого канала украли автомобильные номера
Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, признался, что хулиганы украли номера с его автомобиля в Санкт-Петербурге.
23:07
Байден оговорился, пообещав переброску гумпомощи по воздуху на Украину
Президент США Джо Байден снова оконфузился, пообещав переброску гумпомощи по воздуху на Украину вместо сектора Газа, сообщает пресс-пул Белого дома.
23:06
В испанской Сарагосе произошли стычки полиции и фермеров
Агенты национальной полиции Испании применили силу против протестующих фермеров.
23:03
AP.Bren и ONIC сыграют в финале фиджитал MLBB на Играх Будущего
Завершились полуфинальные матчи YOTA фиджитал-MOBA MLBB на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.
23:00
В ВКС Франции заявили о планах провести учения по борьбе с угрозами в космосе
Представители ВС Франции и ещё 15 стран проведут с 4 по 15 марта учения AsterX 2024 по противодействию угрозам в космосе.
22:47
Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят ВС России
Украинские войска не смогут защитить Харьков, пока не получится оттеснить россиян, заявил Владимир Зеленский.
22:43
Матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» пройдёт в «Лужниках»
Руководство московского «Спартака» приняло решение провести домашний матч 20-го тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом» в «Лужниках».
22:39
В Орехово-Зуеве электричка сбила трёх человек
Электричка сбила трёх человек на станции Крутое Московской железной дороги в Орехово-Зуеве.